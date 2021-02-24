學測失常心情差…補教名師卻說「難過只能兩秒」 靠這招整理情緒再出發

今天是110學測放榜，每當大考成績放榜，總會幾家歡樂幾家愁。不過即使成績不夠理想，也還有再拚一次的機會。就有日本補教名師，表示考生們該如何及早轉換心情，準備迎接下一個挑戰。

根據日本媒體「幻東舍GOLD ONLINE」報導，日本補教業者「MSAマスタードシードアカデミー」旗下的主任講師中澤一認為，每當學生見到成績不夠理想，感到心情低落是自然現象。然而，能夠快速打起精神，繼續埋頭拚戰的人，和始終處在低落情緒中走不出來的人，彼此間的差距久而久之很容易被拉開。

中澤一表示他都會告誡學生們「難過最多只能有兩秒」，嘆口氣之後就應該打起精神。當然，許多學生們一開始都無法這麼快轉換心情，因此如何調整心態，也屬於一種「練習」。如果不重新展開行動，被困在低落的情緒之中，那麼什麼也不會改變。

中澤一說，有許多學生在考不好時，都會找他談心。但他通常不會安慰這些學生，反而會問他們：所以你打算怎麼做？想要安慰嗎？想要當作從沒考差過嗎？想把自己當成悲劇的主角嗎……等等。他認為，只是講著溫柔的謊言，那對考上理想學校一點幫助也沒有。

而考生具體上該怎麼做，中澤一表示，可以設計一套整理情緒專用的「儀式」，好比說深呼吸，或大聲地喊話，用力唱一遍自己喜歡的歌曲……等等。他說有一位女學生，會在考不好時沖熱水澡，並且趁機在浴室中放聲大哭，等到哭完之後，就會像什麼也沒發生過的走出浴室，重新回到備戰狀態。後來，這位女學生也順利考上了理想的學校。

中澤一說，畢竟誰都有可能失敗，與其不斷地逃避，在每次失敗中找出如何復活的方法，反而可以讓自己成長，並且認識到自己該盡的責任。對失敗不抱持過度的恐懼心態，才能夠邁向最後的成功。