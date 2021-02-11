大學不填醫牙電資真的會後悔嗎？多半網友喊「絕對會」

110學年度大學學測於1月23日結束，大學入學考試中心也在隔天（24日）公布各科試題及參考解答。大學個人申請4月開跑，考生屆時將忙著甄試，有一名阿姨表示正在跟女兒冷戰，因為和女兒討論填系時，不理解女兒為何不填「醫牙電資」，他也上來問大家意見，不填「醫牙電資」真的會後悔嗎？引起網友熱議。

一名網友在PTT發文說，剛剛阿姨來家裡拜年，和她說自己在跟女兒冷戰，因為女兒今年剛考完學測，對完答案後發現似乎成績不錯，於是兩人開始討論要填什麼科系，女兒表示一類組想填政治，二類組想填地理，三類組想填獸醫。

阿姨聽了無法接受，認為三個科系差太多不知道為什麼要這樣挑，第二不能理解女兒為什麼不填醫牙電資。阿姨煩惱到這一個星期都睡不好，想說阿姨平常對他們很好，所以想幫她問問看大家意見「不填醫牙電資真的會後悔嗎？」，有人認為應該是填不上，他也補充說「應該是真的可以填上，對完分數只有國文14，其他都是15級分」。

多半網友認為「會後悔」、「在台灣絕對會」、「如果分數真有醫牙電資然後去填那些雜系，這種的幾乎都後悔，最後可能念到畢業又跑回去重考，花父母錢也花自己四年青春」、「如果真的不是幻想有如你回的分數，那有醫牙不填跑去填地理保證未來後悔」、「看她家有沒有錢，有錢沒差，沒錢會後悔」。

但也有人覺得「讓他自己填，後悔自己負責，反正餓不死」、「填政治跟地理能幹嘛，獸醫反而還有用多了」、「千萬不要填文組就對了！」、「這三個都很慘，勞碌命，除非她不缺錢啦」、「不填自己想填的以後才真的會後悔」、「女兒人生讓她自己決定」。