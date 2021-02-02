全民「創意冰箱文」風潮 國文師剖析以思維九宮格輕鬆下筆

前言

2021年學測國寫題目「如果我有一座新冰箱」，看起來是很生活化的題目，和2020年國中會考作文「我想開設一家這樣的店」，都屬於不難發揮，卻要從意象虛實的轉換，巧妙連結自己與物象的情感，以及賦予某種美好生活與人生價值的細膩闡述。這類文章易寫，但要觸動心扉，體悟要深入，舉譬要貼切。

「如果我有一座新冰箱」造成熱搜關鍵詞，正反兩極的討論聲量，眾多網友紛紛在自身網路平台進行創意冰箱的書寫，名人們也分享自身的觀察與作品，因此，學測過後，帶起一波全民「創意冰箱文」的寫作風潮。

關注度超過以往的國寫題，到底大考中心真正的命題初衷為何？

筆者以為閱讀與書寫儼然已成新時代跨域學習與溝通的能力，今年國寫情意題延續透過命題測驗考生是否具備情意、想像等感性的表達能力：

(1)能否具體寫出個人實際的生活經驗。 (2)能否真誠表達內心的情感。 (3)能否發揮想像力。

因此，從寫作考題趨勢，有了幾點個人淺見與反思：

一、情意寫作命題的用意：

本題引用柯裕棻與黃麗群兩篇文章，評量考生體會文意與抒發感想的能力，

希望考生闡述「物品」內涵，並以新冰箱為題進行生活連結與人生省思。

1.本題旨藉由兩位女作家細膩描寫，體察細密的創作特質，引導考生在書寫時，有素材與架構可依循，進行一篇藉物抒懷文的創作，從中闡述自身對美好生命的感悟與美好人生的省思。

2. 就取材而言，本題以比較閱讀為核心，採用兩位女作家相同主題的作品，進行賞評，從虛實定義的描述，到打開冰箱企圖尋找的意象，進而從冰藏物到美好生活之間的虛詞轉換，完成一篇結構完整，觀察細膩、體悟深刻，情辭動人的作品。命題符合課綱、教材的主要內涵與精神。

就一般高中生應有的語文能力而言，理解每天都會接觸到冰箱，以及從主題散文擷取文本概念，連結至自身生活體悟，並不是艱難之事。

3. 本題除能測驗考生對作品理解、詮釋的能力之外，並引導考生從冰箱思索試題所提出的問題或現象，同時也測驗出考生是否有留意自己和新冰箱虛實間的情感連結，有助於學子培養敏銳的觀察力與豐富深刻的感悟力。

4. 語文教學現場開始著重現代散文題組式的主題作品欣賞、品鑑的能力，命題符合生活化的指標，引導考生從文本素材與題幹說明，思考從實體冰箱的觀察到對自身生活連結冰箱意象的觀察，真實反映內心感受，進行生命的體察，以及對新生活的擘畫與想望，與人生價值的抒懷，希望本題能發揮引領的作用。

在強調文真的書寫時代，筆者期待情意寫作題能產生「無用之用是為大用」的效益，從藉物抒情的題型，找到自身生活的連結與人生的價值。

二、回到課室—我可以這樣教學

在高中語文課堂中，學生生學習過琦君的《髻》，也在寫作課模擬過105大考中心研究用試卷卷四．《瓷碗》、108大考中心參考試卷卷二‧《金盒子》，將相關的課程進行歸納可看出物我的題型內容著重在：

1.目標：運用閱讀理解策略與意象寫作技巧進行書寫。

2.作法：理解文章內容，學習取材構思的方向，利用物我虛實的書寫技巧，連結個人經驗，敘寫物象背後的意涵與情意。

3.內容：著重辨析特徵與細部摹寫、聯繫物與情之間的關係、借物抒懷，建立意象美學。如何教會學生完成貼近生活「物我虛實」的轉換經驗，從與自己對話、我與他人互動、我與社會、我與自然等面向進行書寫，完成生活有感觀察與文學想像之間的人生探問與美好生活的想像。

(一)靈感思維圖

看到題目，學生常常在腦中陷入空白畫面，不知道從何下筆，我們可以給學生思維九宮格，提供學生找到靈感容易去思考。

例如：進行主題(新冰箱)發散性的思考：

教學上，可引導學生試著從虛實與「五感」配搭來發想，釐清冰箱從外在視覺形象、發出的聽覺聲響、內在保鮮功能，儲存功能，甚至，你想要在冰箱冰存甚麼食物，代表你喜愛或價值觀，還有它傳遞給你的氣味，會想起甚麼事件？人物？甚至你想透過它封存甚麼不變質，持續保鮮？希望它是滿溢的？還是虛空的？同時新舊冰箱之間與美好生活的連結，是否有可深入著墨的。透過九宮格思維圖，為自己找到寫作的靈感。

(二)審題弗瑞爾圖：Ｏ：擷取文本訊息，進行摘要策略

如何讀懂題目，確知書寫方向而精準審題？這時候，可以提供考生弗瑞爾圖

來聚焦寫作的內容，依照引文提示，進行重點論點爬梳。因此，這個階段是寫作的重點，從讀到寫的關鍵。要讀懂素材，就是要運用發展解釋的策略，例如，冰箱可以很滿，可以很空，當你打開冰箱，通常想尋找什麼？又看見什麼？這是從柯裕棻〈冰箱〉移轉的概念。假如有一座屬於你的新冰箱，你會有什麼樣的想像？冰藏什麼(虛實皆可)會符合你所期待的美好生活？這是從黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉移轉的概念。

學生如何將文本核心概念移轉到自身經驗，就是要運用省思評鑑的層次。因此先讀懂柯裕棻〈冰箱〉的寫作技巧傾向虛筆；黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉則是使用實筆，兼具觀察力與想像力的寫作美學。因此利用弗瑞爾圖來擷取文本重要訊息，完成主題對讀重點的摘要。

(三)五力全開結構圖

1.確定主旨與結構——

統整甲乙兩文，柯裕棻與黃麗群都是現代女作家的指標性代表，冰箱從虛實比擬的寫作技巧，整理書寫的方向與內容，學生在冰箱具體的特徵描摹到抽象的情感連結，運用觀察力與整合力，同時要結合生活經驗，過去所學，進行聯想與細部摹寫，真誠抒發個人見解與感受。

主旨要扣合對於主角冰箱「你會有怎樣的想像？」「你期待的美好生活為何？」內容舉例要切合自己的觀察或論點，例如，冰箱是一座小小的世界，可以阻隔世界的喧囂與繁雜；冰箱也可以是能力的保鮮，靜待時機以其一展抱負；冰箱也是過往時光保鮮封存的載體，讓我們留下生命美好的符碼。

2.R：整理歸納文本統整重要概念與內在連結

冰箱從思維九宮格與弗瑞爾圖，開始聚焦題旨透過冰箱的特性（保存、冷藏等）描摹對生活經驗的感觸和情感抒發，整合自己打開冰箱會看見(聽見、聞到、摸到、嘗到)甚麼，連結到內在價值與生活故事。

如同黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉所言：「一座夠大的新冰箱也豈止於冰箱，它是一種想像，一種意境，一種可能性」，因此，著重生活經驗、內在感悟，輔以寫作技巧(摹寫修辭、譬喻修辭)進行意象的創作，皆為具象的物品，延伸個人抽象聯想或情思的寫作方式。

3.I：重新詮釋觀點且澄清價值（我發想/我思考）

面對美好生活的想望，每個人想像與著重的價值不同，因此將冰箱外在特徵與功能的細部摹寫，配搭自己對美好生活內在心情的探索與對話，從得到與失去(滿與空的意象)，從打開想看到倒實際真實的冰箱樣態，定錨自己美好人生的價值與前進方向。

學生可以從冰箱遷移的生活事例歸納出自己思考的生活問題，覺察美好生活與新冰箱之間設定生活的想像與人生價值的連結(虛實比擬)，從冰箱衍生而來的人例、事例等，來類比真實情境，加入個人生活的感悟，細膩刻劃內在抒懷，冰箱的象徵美好人生的廣度，如利他、共享等來拓展書寫的深度，進行美好生活的覺察與反思。

4.D：做出全文結論與行動

結論可從聯想與啟發，做出一個具創新或積極性的行動，所謂時間花在那裡，成就就在哪裡。因此，冰箱內放置那些物品，也決定我們得美好人生，因此，保存善意，記住美好的人事物，讓人生在知足的價值中，實踐美好的利他利己的生活型態。

結語

書寫常常是自我價值的釐清，內在的對話，因此，筆者對這個題目的理解是：每人的人生裡必然會有一座自己的新冰箱，我特別喜歡量詞使用一座而非一台。一座意涵著小小世界的象徵，新冰箱可以是個虛擬的城堡，大部分的時間大家都可以自由進入，偶爾，當然也可以是封城的概念。因此擁有者就可以獨處在一座冰冷之城，學習與孤獨共處，和它成為朋友，有了美的覺醒。

或許，你也可以讓這座新冰箱空空也，拿出所有的物品，讓快過期的，有異味的，全部丟掉。你也可以把自己冰進去新冰箱，讓自己從傷痛中冷靜下來，理性地分析對策，不只可以慢慢療傷，可以和傷痛揮別，等到能與傷痛和解之後，再走出冰箱，慢慢地把冰箱的物品一樣樣補滿。

空與滿之間的意象，一座冰箱的空與滿的選擇，的確是引導學生去思考打開與闔上的時機，還有如何封存甜美的回憶，凍結悲傷的過往，生命的喜悲愁樂彷彿都在一座冰箱中因開啟或關上，那些被我們賦予層次多元、意象豐富的內裝物，也因為空與滿之間，我們學會人生的減法與加法，最後，我們安於獨樂樂的恬淡生活，也投入眾樂樂的利他人生。一個學測的寫作題目，也帶給自己生命嶄新的思維與不少故事的封存與珍藏。