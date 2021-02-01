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作文「冰箱」吸睛 閱卷師：整合是關鍵

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
閱卷教師正在批改今年學測之國、英語文非選擇題答案卷。(photo from 陳謙/台灣醒報)
閱卷教師正在批改今年學測之國、英語文非選擇題答案卷。(photo from 陳謙/台灣醒報)

「冰箱題目寫作注重虛實間整合與連結！」大考中心1日針對110年學測中國文與英語文寫作測驗之評分原則進行說明，其中國文科「如果我有一座新冰箱」寫作題目新穎吸睛。閱卷召集人林啟屏表示，能將冰藏內容深刻描繪，且將虛實意象有效整合的考生即可得高分。

國寫發揮空間大

本次學測國文寫作共分兩大題，第一題要求考生根據文章內容說明自身對「經驗機器」上市的立場。國文寫作閱卷召集人，政大中文系教授林啟屏說明：「考生的思路多元，大考中心沒有預設立場，供考生自己發揮空間，只要能夠清楚表明立場並嚴謹論述，就有機會拿高分。」

至於廣受討論的「冰箱」題目，考生可以任意選擇要冰藏的物品為何，但要能夠具體描繪冰藏內容以及物品所連結之美好生活想像。林啟屏舉例，有考生將冰箱分成五格，其中四格放置四季代表水果，每樣水果有其所代表的生活意象，最後一格則放四季均盛開的花朵，象徵結合一年當中所有的美好，切合題幹。

中翻英測基本功

本屆學測英文非選擇題閱卷召集人由政大英文系教授賴惠玲擔任，她表示今年中譯英題目以交通為主題，測驗考生是否具備以英語描述週遭事物的能力。且使用的字彙難度不高，只要掌握基本文法，拿高分並不是難事，但仍有不少考生在動詞單複數部分沒有留意，導致失分，相當可惜。

而英文作文部分，今年題型屬引導寫作類型，考生須藉由一張圖片之提示完成對人、事、物的描述，並表達自身對事件的看法。若能以所學之詞彙完成具有連貫性、架構完整之作文，即可拿到不錯的分數。

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110學測 學測

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