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「如果我有一座新冰箱」破學測聲量紀錄 歷年作文題目大PK你是哪一屆？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

﻿ image source :freepik（示意圖）

文／羅文芳

2021年學測已順利落幕，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢調查，今年學測最高峰落在最後一天1月23日，其中又以國文寫作題目「如果我有一座新冰箱」引起網路熱議，單日有10694筆討論度，超越2019年1月17日學測首日，英文作文需撰寫週年慶熱潮，生活化題型引起的8329筆聲量。 

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/01/01~2021/01/25)

從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察今年學測的探索概念，「如果我有一座新冰箱」造成最多迴響，大考中心表示，該題目是要讓考生發揮冰箱與情感的連結，引導思考對美好生活的想像，但網友們對此題目反應兩極，有許多人發揮創意，跟風撰寫「學測作文」，其次受到熱烈討論的是「史上最難」的數學，讓不少人哀鴻遍野。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/探索概念(分析區間:2021/01/23~2021/01/25) 

聚焦本屆學測國文寫作題目《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字，許多人從題目直接聯想到被「阿公」、「阿嬤」餵食的回憶，認為總是喜歡塞滿冰箱的阿公阿嬤最有故事，此外還有人將近期不斷創新價的「台積電」股票、卡通「天竺鼠車車」與題目結合。

有人說會賣掉冰箱，all in買下護國神山台積電，或是拿出一罐飲料，一邊看天竺鼠車車，不少無厘頭的創意引起討論。

此外還有急診醫師將題目與「武漢肺炎」結合，在「Dr. E 小兒急診室日誌」寫下，希望那座冰箱可以有極低溫冷凍，能夠放下4600萬劑疫苗，讓全台灣人接種到兩劑對抗疫情，感動許多網友，紛紛留言表示一百分。

 image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/01/01~2021/01/25)

最後附上近三十年的學測、指考國文寫作題目，哪一年的題目你覺得最好發揮呢？

【學測】

　８３年　夢＆兩代之間（擇一）

　８４年　網＆青春（擇一）

　８５年　樹

　８６年　自然與人

　８７年　追求流行，表現（迷失）自我

　８８年　假裝

　８９年　我的嚮往＆我最投入的事（擇一）

　９０年　最遙遠的距離＆快與慢（擇一）

　９１年　老人日記

　９２年　香米碑

　９３年　修士生命之旅

　９４年　失去

　９５年　雨季的故事

　９６年　走過

　９７年　如果當時...

　９８年　逆境

　９９年　漂流木的獨白

１００年　學校和學生的關係

１０１年　自勝者強

１０２年　人間愉快

１０３年　通關密語

１０４年　獨享

１０５年　我看歪腰郵筒

１０６年　關於經驗的N種思考

１０７年　季節的感思

１０８年　溫暖的心

１０９年　玩具是玩物喪志還是養志？

１１０年　如果我有一座新冰箱


【指考】

　８３年　論污染

　８４年　榮與辱

　８５年　自由與自律

　８６年　家庭教育之我見

　８７年　慚愧

　８８年　面對人生的態度

　８９年　義工

　９０年　一個關於......的記憶

　９１年　對鏡

　９２年　猜

　９３年　偶像

　９４年　回家

　９５年　想飛

　９６年　探索

　９７年　專家

　９８年　惑

　９９年　應變

１００年　寬與深

１０１年　我可以終身奉行的一個字

１０２年　遠方

１０３年　圓一個夢

１０４年　審已以度人

１０５年　舉重若輕

１０６年　在人際互動中找到自己

１０７年　無（取消作文題型）

１０８年　無（取消作文題型）

１０９年　無（取消作文題型）

１１０年　無（取消作文題型）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月1日至2021年1月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『學測、學測國寫』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3  探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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110學測 學測

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