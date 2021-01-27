近70年大學入學考試作文題目 網驚：今年難度根本小菜一碟

110學年大學學測於上週五、六登場，今年國文寫作測驗考題是「如果我有一座新冰箱」，創新題目讓不少考生直呼「難發揮」，對此有網友整理出「近70年大學入學考試作文題目」，眾人看完指出「今年的考題根本小菜一碟！」

原PO在「Dcard」列出民國43年～110年的大學入學作文題目，包含聯考、學測與指考，並表示「大家是哪一年的，好難想像聯考年代的題目，這是要怎麼寫啦！」

聯考：

43年論四校聯招之利弊

44年一個影響我最深的人

45年論國文之重要

46年讀書的甘苦

47年論大專入學考試科目分組與不分組之利弊

48年學問為濟世之本

49年邀請海外學者回國服務書

50年論己所不欲 勿施於人

51年先天下之憂而憂，後天下之樂而樂

52年勤能補拙，儉以養廉

53年孔子云：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」試申其義

54年反攻前夕告大陸同胞書

55年公共道德的重要

56年遷善改過說

57年論恕道與功德

58年自由與守分

59年論精神生活與物質生活

60年自立自強說

61年論現代知識青年應如何培養義務感與責任心

62年曾文正公云：「風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮。」試申其義

63年「吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。」試申其義

64年言必先信，行必中正說

65年仁與恕相互為用說

66年一本書的啟示

67年人性的光輝

68年憂勞所以興國，逸豫適足亡身

69年燈塔與燭火

70年生活中的苦澀與甜美

71年從挫折中培養勇氣

72年看中自己，關心別人

73年海不辭水，故能成其大，山不辭土石，故能成其高

74年接受與回饋

75年安和樂利的省思

76年論同情

77年豐收之前

78年論虛心

79年愛國愛鄉愛人愛己

80年根

81年變

82年橋

只見聯考題目選材多元，有名言佳句、探討大學考試的利與弊、而兩岸議題也列入其中，甚至題目僅有一個字，讓人不免好奇要如何下手。

學測：

83年夢＆兩代之間（擇一）

84年網＆青春（擇一）

85年樹

86年自然與人

87年追求流行，表現（迷失）自我

88年假裝

89年我的嚮往＆我最投入的事（擇一）

90年最遙遠的距離＆快與慢（擇一）

91年老人日記

92年香米碑

93年修士生命之旅

94年失去

95年雨季的故事

96年走過

97年如果當時...

98年逆境

99年漂流木的獨白

100年學校和學生的關係

101年自勝者強

102年人間愉快

103年通關密語

104年獨享

105年我看歪腰郵筒

106年關於經驗的N種思考

107年季節的感思

108年溫暖的心

109年靜夜情懷

110年如果我有一座新冰箱

指考：

83年論污染

84年榮與辱

85年自由與自律

86年家庭教育之我見

87年慚愧

88年面對人生的態度

89年義工

90年一個關於......的記憶

91年對鏡

92年猜

93年偶像

94年回家

95年想飛

96年探索

97年專家

98年惑

99年應變

100年寬與深

101年我可以終身奉行的一個字

102年遠方

103年圓一個夢

104年審己以度人

105年舉重若輕

106年在人際互動中找到自己

綜合以上，學測和指考有時事思考如「歪腰郵筒」，考題多偏向省思體悟，學生能根據過往經驗加以發揮。

貼文引發廣大迴響，網友紛紛留言回應，「以前的題目都超難的」、「聯考43年和47年是在寫辯論稿嗎？」、「我覺得以前的題目比較好，撇除政治因素，至少有真正考到學生論辯的能力」、「笑死，從102學測往後看，覺得郵筒跟冰箱是來亂的」、「香米碑如果只看題目，真的連理解它是什麼都有困難」。