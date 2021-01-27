近70年大學入學考試作文題目 網驚：今年難度根本小菜一碟
110學年大學學測於上週五、六登場，今年國文寫作測驗考題是「如果我有一座新冰箱」，創新題目讓不少考生直呼「難發揮」，對此有網友整理出「近70年大學入學考試作文題目」，眾人看完指出「今年的考題根本小菜一碟！」
原PO在「Dcard」列出民國43年～110年的大學入學作文題目，包含聯考、學測與指考，並表示「大家是哪一年的，好難想像聯考年代的題目，這是要怎麼寫啦！」
聯考：
43年論四校聯招之利弊
44年一個影響我最深的人
45年論國文之重要
46年讀書的甘苦
47年論大專入學考試科目分組與不分組之利弊
48年學問為濟世之本
49年邀請海外學者回國服務書
50年論己所不欲 勿施於人
51年先天下之憂而憂，後天下之樂而樂
52年勤能補拙，儉以養廉
53年孔子云：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」試申其義
54年反攻前夕告大陸同胞書
55年公共道德的重要
56年遷善改過說
57年論恕道與功德
58年自由與守分
59年論精神生活與物質生活
60年自立自強說
61年論現代知識青年應如何培養義務感與責任心
62年曾文正公云：「風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮。」試申其義
63年「吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。」試申其義
64年言必先信，行必中正說
65年仁與恕相互為用說
66年一本書的啟示
67年人性的光輝
68年憂勞所以興國，逸豫適足亡身
69年燈塔與燭火
70年生活中的苦澀與甜美
71年從挫折中培養勇氣
72年看中自己，關心別人
73年海不辭水，故能成其大，山不辭土石，故能成其高
74年接受與回饋
75年安和樂利的省思
76年論同情
77年豐收之前
78年論虛心
79年愛國愛鄉愛人愛己
80年根
81年變
82年橋
只見聯考題目選材多元，有名言佳句、探討大學考試的利與弊、而兩岸議題也列入其中，甚至題目僅有一個字，讓人不免好奇要如何下手。
學測：
83年夢＆兩代之間（擇一）
84年網＆青春（擇一）
85年樹
86年自然與人
87年追求流行，表現（迷失）自我
88年假裝
89年我的嚮往＆我最投入的事（擇一）
90年最遙遠的距離＆快與慢（擇一）
91年老人日記
92年香米碑
93年修士生命之旅
94年失去
95年雨季的故事
96年走過
97年如果當時...
98年逆境
99年漂流木的獨白
100年學校和學生的關係
101年自勝者強
102年人間愉快
103年通關密語
104年獨享
105年我看歪腰郵筒
106年關於經驗的N種思考
107年季節的感思
108年溫暖的心
109年靜夜情懷
110年如果我有一座新冰箱
指考：
83年論污染
84年榮與辱
85年自由與自律
86年家庭教育之我見
87年慚愧
88年面對人生的態度
89年義工
90年一個關於......的記憶
91年對鏡
92年猜
93年偶像
94年回家
95年想飛
96年探索
97年專家
98年惑
99年應變
100年寬與深
101年我可以終身奉行的一個字
102年遠方
103年圓一個夢
104年審己以度人
105年舉重若輕
106年在人際互動中找到自己
綜合以上，學測和指考有時事思考如「歪腰郵筒」，考題多偏向省思體悟，學生能根據過往經驗加以發揮。
貼文引發廣大迴響，網友紛紛留言回應，「以前的題目都超難的」、「聯考43年和47年是在寫辯論稿嗎？」、「我覺得以前的題目比較好，撇除政治因素，至少有真正考到學生論辯的能力」、「笑死，從102學測往後看，覺得郵筒跟冰箱是來亂的」、「香米碑如果只看題目，真的連理解它是什麼都有困難」。
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