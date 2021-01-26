快訊

直播／境外+1！40多歲台男墨西哥確診 緊急醫療專機返台

「我看倒有點像舊冰箱」：抒情太多、溝通太少的國文教育

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考學測被蜜袋鼯嚇壞！中山女高生回應了 高EQ替飼主求情獲讚

聯合新聞網 / 綜合報導
110學年大學學測落幕，卻傳出一名中山女高學生在應考時被一隻蜜袋鼯爬上身，引起軒然大波。圖／大考中心提供
110學年大學學測落幕，卻傳出一名中山女高學生在應考時被一隻蜜袋鼯爬上身，引起軒然大波。圖／大考中心提供

為期2天的110學測終於落幕，但考試期間卻不平靜，一名中山女高學生應考時被一隻突然竄出的蜜袋鼯爬到身上，讓她當場嚇的尖叫，在考場引起一片騷動。此事在網上引來大批網友討論，其中一名疑似蜜袋鼯飼主的朋友在網上澄清，表示飼主自責不已，也在當下立刻向女同學道歉。稍早，一名自稱是女學生好友的朋友也在噗浪（Plurk）上表示，女學生確實收到飼主道歉，希望大家不用誇張攻擊飼主。

事件早先於網上傳開，疑有中山女高學生考試到一半遇見「老鼠」爬上身，該名遭「老鼠」爬上身的女同學於個人IG發文透露，當天下午回到考場應考時，許多人在走廊討論她，並說「就是那個女生」、「她一直在走廊上尖叫」，甚至有人模仿她在走廊上打滾。

該名女同學也指出，學校對此不聞不問，因她是報考離家近的考區，因此現場沒有考生服務隊，她只好打電話給中山女高，但卻得到校方要她自己去試務中心，學校也沒有辦法處理。

對此，中山女高訓育組長則在昨日回應，表示學校內部詢問當中，目前還未掌握該名學生身分，無法了解事情經過。而大考中心則表示，這是史上首例，當時影響女同學應考的是一隻「寵物鼠」，將派人至現場了解狀況，詢問該試場的監試人員，至於違反哪條規定，將於2月18日考試委員開會時決定。

該名被蜜袋鼯爬上身的中山女高同學透過個人IG發聲還原是發經過，並指責校方處理態度。而校方接獲消息後稱將進行內部了解。圖擷自噗浪。
該名被蜜袋鼯爬上身的中山女高同學透過個人IG發聲還原是發經過，並指責校方處理態度。而校方接獲消息後稱將進行內部了解。圖擷自噗浪。

事後，一名自稱是蜜袋鼯飼主的朋友在網上代為發聲，表示飼主對當天影響到的整班考生及該位女同學都相當抱歉，也非常自責，並在第一時間馬上處理，也有向女同學鄭重道歉並關心她是否有受傷。

而稍早一名自稱是該名女同學的好友也透過噗浪（Plurk）回應，指出女同學確實有收到道歉，「看到這麼多人願意為她發聲感到很欣慰」，該網友也呼籲大家在為她打抱不平的同時，不要太誇張辱罵飼主，並相信大考中心會做出適當處理，感謝網路上善良的大家。

事發後，一名自稱是蜜袋鼯飼主友人的網友在Dcard上回應，指出對於影響整班應考同學及該名女同學都感到相當自責，第一時間立刻上前處理，也向女同學鄭重道歉並關心她是否有受傷。圖擷自Dcard
事發後，一名自稱是蜜袋鼯飼主友人的網友在Dcard上回應，指出對於影響整班應考同學及該名女同學都感到相當自責，第一時間立刻上前處理，也向女同學鄭重道歉並關心她是否有受傷。圖擷自Dcard

稍早，一名自稱是該名中山女高學生的友人在網上留言透露確實有收到道歉，但也展現高EQ呼籲網友不要過度攻擊飼主。圖擷自噗浪。
稍早，一名自稱是該名中山女高學生的友人在網上留言透露確實有收到道歉，但也展現高EQ呼籲網友不要過度攻擊飼主。圖擷自噗浪。

110學測 學測 蜜袋鼯 中山女高

延伸閱讀

考學測帶蜜袋鼯被罵翻！ 友人500字替飼主澄清：不是死屁孩

「天竺鼠車車」爆紅！專家指兩點分析：滿足成年人想像

天竺鼠車車爆紅引起飼養潮！歐洲這國早立法：禁止只養一隻

學測考「愆、賚、齎」 網嘆背一堆國文冷門發音有何用？

相關新聞

女學生考學測遭「鼠」爬上身 中山女高回應了

大學學測結束，卻傳出考場內有一名中山女高的學生，考試到一半遇到蜜袋鼯爬上身，大考中心則表示，將於2月18日考試委員會開會...

考學測帶蜜袋鼯被罵翻！ 友人500字替飼主澄清：不是死屁孩

大學學測22、23日舉行，傳出一名中山女高學生應考時有老鼠爬上身，受到不少驚嚇，現場沒有人敢上前幫忙，直到老鼠的主人去把老鼠拿走，事件也引發網路熱烈討論，更有自稱是老鼠主人的朋友留言為他澄清。

110年大學學測 大考中心各科試題與解答

110學年大學學測於1月22日（星期五）、23日（星期六）登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，人數再創新低，約比109學年少5000人，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占今年整體考生的8％。

考學測被蜜袋鼯嚇壞！中山女高生回應了 高EQ替飼主求情獲讚

為期2天的110學測終於落幕，但考試期間卻不平靜，一名中山女高學生應考時被一隻突然竄出的蜜袋鼯爬到身上，讓她當場嚇的尖叫，在考場引起一片騷動。此事在網上引來大批網友討論，其中一名疑似蜜袋鼯飼主的朋友在網上澄清，表示飼主自責不已，也在當下立刻向女同學道歉。稍早，一名自稱是女學生好友的朋友也在噗浪（Plurk）上表示，女學生確實收到飼主道歉，希望大家不用誇張攻擊飼主。

評／學測作文「新冰箱」怎麼寫？ 不重溝通的國文教育

作為義務教育主科，從聯考時代開始，作文題目就不外乎冰箱、獨木舟、溫暖的心、歪腰的郵筒等等。這些缺乏明確知識內容或可信評分標準的題目，不禁讓人懷疑，政府強制我們接受的十二年國文教育，難道只是言不及義的廢話練習？

「老鼠」闖學測試場嚇壞人！大考中心還原經過 始作俑者是牠

大學學測23日落幕，網路上傳出一名中山女高學生應考時有老鼠爬上身，考生當場尖叫跌地，影響他的是同試場另一考生的寵物鼠。大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。