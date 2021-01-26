考學測被蜜袋鼯嚇壞！中山女高生回應了 高EQ替飼主求情獲讚

為期2天的110學測終於落幕，但考試期間卻不平靜，一名中山女高學生應考時被一隻突然竄出的蜜袋鼯爬到身上，讓她當場嚇的尖叫，在考場引起一片騷動。此事在網上引來大批網友討論，其中一名疑似蜜袋鼯飼主的朋友在網上澄清，表示飼主自責不已，也在當下立刻向女同學道歉。稍早，一名自稱是女學生好友的朋友也在噗浪（Plurk）上表示，女學生確實收到飼主道歉，希望大家不用誇張攻擊飼主。

事件早先於網上傳開，疑有中山女高學生考試到一半遇見「老鼠」爬上身，該名遭「老鼠」爬上身的女同學於個人IG發文透露，當天下午回到考場應考時，許多人在走廊討論她，並說「就是那個女生」、「她一直在走廊上尖叫」，甚至有人模仿她在走廊上打滾。

該名女同學也指出，學校對此不聞不問，因她是報考離家近的考區，因此現場沒有考生服務隊，她只好打電話給中山女高，但卻得到校方要她自己去試務中心，學校也沒有辦法處理。

對此，中山女高訓育組長則在昨日回應，表示學校內部詢問當中，目前還未掌握該名學生身分，無法了解事情經過。而大考中心則表示，這是史上首例，當時影響女同學應考的是一隻「寵物鼠」，將派人至現場了解狀況，詢問該試場的監試人員，至於違反哪條規定，將於2月18日考試委員開會時決定。

該名被蜜袋鼯爬上身的中山女高同學透過個人IG發聲還原是發經過，並指責校方處理態度。而校方接獲消息後稱將進行內部了解。圖擷自噗浪。

事後，一名自稱是蜜袋鼯飼主的朋友在網上代為發聲，表示飼主對當天影響到的整班考生及該位女同學都相當抱歉，也非常自責，並在第一時間馬上處理，也有向女同學鄭重道歉並關心她是否有受傷。

而稍早一名自稱是該名女同學的好友也透過噗浪（Plurk）回應，指出女同學確實有收到道歉，「看到這麼多人願意為她發聲感到很欣慰」，該網友也呼籲大家在為她打抱不平的同時，不要太誇張辱罵飼主，並相信大考中心會做出適當處理，感謝網路上善良的大家。

事發後，一名自稱是蜜袋鼯飼主友人的網友在Dcard上回應，指出對於影響整班應考同學及該名女同學都感到相當自責，第一時間立刻上前處理，也向女同學鄭重道歉並關心她是否有受傷。圖擷自 Dcard