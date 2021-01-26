考學測帶蜜袋鼯被罵翻！ 友人500字替飼主澄清：不是死屁孩

大學學測22、23日舉行，傳出一名中山女高學生應考時有老鼠爬上身，受到不少驚嚇，現場沒有人敢上前幫忙，直到老鼠的主人去把老鼠拿走，事件也引發網路熱烈討論，更有自稱是老鼠飼主的朋友留言為他澄清。

有網友在PTT發文指出，被老鼠嚇到的這名女學生當下在地上崩潰尖叫，考卷最後沒寫完被要求交卷，同試場的考生也大受影響。當事女學生隨後也發文表示考完後還有人在模仿她、嘲笑她崩潰的動作，向學校反應亦未獲積極處理。

大考中心25日赴事發考場釐清狀況，還原事發經過，22日某試場某名考生以寵物袋裝入他的寵物「蜜袋鼯」，放在隨身背包中，進入試場時放置於臨時置物區。可能因寵物袋口未綁好，考試開始約60分鐘後，蜜袋鼯自行掙脫，跑到最鄰近座位的女考生身上。

女考生感覺到異樣，有拍打、發出聲音，過程中因不穩而跌坐地上。監試人員隨即前往關切，並同意攜帶蜜袋鼯的考生，將裝回寵物袋的蜜袋鼯，交給場外巡場的試務人員，帶回試務中心。

而一位疑似蜜袋鼯飼主的朋友在Dcard留言，替他發聲表示蜜袋鼯主人對於整個班的同學和那位女同學都感到十分抱歉，也相當自責，在事發的第一時間就有馬上處理，也有向女同學鄭重道歉並關心她是否有受傷。

一名疑似蜜袋鼯飼主朋友替他澄清整起事件經過。Dcard

朋友提到，蜜袋鼯主人會帶牠到考場並非本意，是因考學測前一天臨時被叫去上班到半夜，考場離家太遠當天沒回家直接在附近找了旅館，而附近也沒有可以寄放寵物的地方，家人朋友又只能在第一節國文考完後才能幫他帶走寵物，不得已只好帶入考場。

他補充，考前有確實將寵物的外出包關好，甚至還有套一層戳了幾個洞的塑膠袋，確保不會跑出來，沒想到卻造成意外，他也自責不已。

對於網路上的責罵，朋友表示「他那個情況也是迫不得已，再怎麼說他也只有十七歲，而且在平常跟他的相處中我能保證他絕對不是一個死屁孩，相對的他平常很謹慎小心很少出錯」、「大考中心內也有跟那邊的人解釋過原由並且也願意接受懲罰，真的沒必要被你們這些連當事人都算不上的人講得那麼難聽」。

針對朋友的留言，其他網友則表示「不只該名女學生受到影響，是整間考生都受到影響了」、「舊課綱的最後一年發生這種事情，如果是我我應該會大崩潰」、「希望你朋友下回做事情可以深思熟慮一些」、「希望受害的女孩子能有獲得補償方案的機會」、「她除了接受道歉以外還能幹嘛，完全沒救濟管道」、「覺得這個親友的澄清沒什麼效果，反而提油救火」。

也有人認為「當初其實去試務中心請他們保管，也比帶到教室好」、「事情都已經發生了，之後的處理和救濟才更重要」。