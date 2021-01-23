學測自然／物理有指考難度！全教會：傳統考題當道

110大學學測今天落幕，最後一科考自然。全國教師會（全教會）高中自然科教師指出，今年傳統考題統當道，創新考題零星，但綜規而言瑕不掩瑜。物理科第二部分題目偏指考程度，化學、生物科命題傳統、地球科學第一部分簡單，第二部分需轉彎思考。

物理科部分，全教會表示，今年題目反璞歸真，第二部分題目偏指考程度，整體有鑑別度。第一部分較少計算，各章節平均命題；第二部分第60、61題有物理2B指考難度；第11題符合實驗探究的命題精神，對學生而言需要多一點思考才能答對。

至於物理科的爭議題，全教會表示，第15題，使用到物質波波長的公式，有超綱之虞；第32題題幹中的「管內磁場」，若包含管外磁鐵棒的磁場，則無法判斷管內總磁場是增強、變弱或不變，本題答案恐有爭議。

化學科方面，全教會認為，大多數命題偏向傳統題型但不失有創意的題目存在。其中第54題具結合地科中的天文與化學，有素養命題精神，也是時事題，只要有化學基本知識即可融會貫通推理得到答案；第49與53題雖非教材中的化學知識題，但根據化學推理就可獲得答案。綜觀來看，整份考題沒有繁複的化學計算，但有考到化學學科的精髓。

生物科部分，全教會指出，今年仍維持傳統題型，實驗題較少，整體難易適中，但是部分選項敘述不夠明確。例如第41題題幹並無工業革命的相關敘述，選項無法判斷；第43題中的「丁、細胞完成某次細胞分裂後給予BrDU，待再完成一次細胞分裂後」敘述不夠明確。

全教會也說，今年生物科考題符合跨科整合精神，例如第3題結合生物的光週期與地科的節氣變化；實驗內容也入題，但缺乏顯微鏡觀察的圖形結果。整體來說，今年素養題目較往年少，部分題目能夠評量圖表判讀的能力，例如第45題森林實驗樣區的生態系判斷。