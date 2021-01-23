學測國寫／建中師解析：冰箱題對程度不好的考生 是艱苦戰爭

110大學學測第二天登場，下午考國文寫作測驗。得勝者文教邀請建國中學退休國文教師林明進進行解題，林明進表示，第一大題中的第一小題，考生可從文章中節錄出重點，並完成80字內容，這題並不難；第二小題考生可就支持與不支持進行論述分析，先表明立場，再說明理由，最後進行總結。林明進也提供範文如下：

●第一大題

圖／大考中心提供

（一）

《忘情診所》中主角主動要求洗去記憶，但事後男主角因難忘舊情而想保留昔日美好，與系統搏鬥。《健忘村》則是村民受到「忘憂」的引誘，因村長一己之利而失去部分記憶。

（二）

〈支持經驗機器上市〉

1. 表明立場

當「經驗機器」可以讓人享受虛擬的幸福人生，可能有人趨之若鶩，有人卻避之惟恐不及，而我則支持開放這樣的機器上市。

2. 支持的理由

我認為經驗機器的上市，可以帶來更正向、有力量的美好人生。

理由：

(1)每個人都將擁有為自己量身訂做的幸福未來

(2)能夠定期修正，符合人性及成長的需求

(3)可快速清除生命中的巨大傷痛與無謂糾結

3. 結語

世界上已有太多的戰爭、仇恨與悲傷，我相信經驗機器的問世，能夠消弭許多的痛苦與遺憾，讓人生充滿正向與光明的力量。

〈不支持經驗機器上市〉

1. 表明立場

當「經驗機器」可以讓人享受虛擬的幸福人生，可能有人趨之若鶩，有人卻避之惟恐不及，而我則反對開放這樣的機器上市。

2. 反對的理由

因不是真實體驗的人生，將流於空想與墮落。

理由：

(1)沉溺於虛擬的美好而失去努力的動力

(2)輕忽人生中改有的歷練及錯誤的代價

(3)不斷的修正將會讓人失去自省的能力

3. 結語

天下沒有白吃的午餐，虛擬的設定與修正無法取代真實的人生，我認為經驗機器的問世，不僅無法解決問題，反而會讓人生更空虛而無所依憑。

●第二大題：

大學學測國文寫作考題。圖／大考中心提供

至於第二大題的寫作測驗，林明進認為，這題對程度不好的考生來說，恐怕是場艱苦的「國寫戰爭」，考生發揮空間大，往往不是不會寫，而是不會表達主觀見解。

林明進表示，冰箱用來儲藏保鮮，如果生命中的情感能夠藉由冰箱功能加以珍藏，能時時提醒我們曾經歷過的幸福與美好，考生取材可以是親情、友情、愛情、童年、青春。通篇布局建議由冰存的實體，寫到情感的寄託，最後結語可書寫「原來會讓人想冰藏的，都是生命中曾經擁有過的美好」。

林明進說，全篇可寫約700至750字，分為5至7段。他表示，這題可以設定情境，「如果有一座新冰箱」是假設性思考，考生可以由實寫到虛，也可以由虛轉實，可以只寫一件物品，也可以寫多種物品，但要有豐富的記敘基礎，再來發揮情感連結。