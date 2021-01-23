快訊

蔡伯府猝逝檢警相驗！胞姐曝「有用藥習慣」 排除自殺他殺可能

入主白宮沒人開門？拜登夫婦在門外尷尬站了10秒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測國寫／經驗機器+新冰箱 考生折服

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
學測國文寫作題目活潑，讓考生無限想像，學生認有趣。記者鄭惠仁／翻攝
學測國文寫作題目活潑，讓考生無限想像，學生認有趣。記者鄭惠仁／翻攝

今天學測下午第一堂考國文寫作，題目是是否支持「經驗機器」上市、我有一座新冰箱。考生說容易發揮，對於第一題經驗機器，多數同學都寫反對，第二題有許多考生都寫要冰記憶等虛擬物。有考生說，很難想像會出這樣的作文題目，令人折服。

作文有兩題，分知性與情意，知性題是表達看法，題目是假設有種能刪除記憶的經驗機器存在且能運作，讓人享受幸福人生，支不支持經驗機器上市？另一題情意題是讓考生從新銳作家柯裕棻的「冰箱」、黃麗群的「如果在冬天有一座新冰箱」，讓學生讀完後以「我有一座新冰箱」抒文。

台南一中考場吳姓考生說，容易發揮，寫完第一題後，第二題就較有靈感，必較好寫。林姓考生說，他平日沒有想到與冰箱有關的問題，還真有點傻了，但部分同學都寫要用這個冰箱來冰記憶。

對於是否同意讓經驗機器上市，吳姓考生說，同學都持反對立場。他以昨天國文考題，孟子講人和獸類不同來發揮，認為若靠機器來滿足，自己就沒有追夢的動力，和獸類有何兩樣。

林姓考生認為，人所經歷的回憶是可以被強行植入，但身上留下的疤痕、味覺、觸覺等感受是無法用植入方式取代。

▌延伸推薦：

整理包／110學測衝刺！防疫規定、五科必考重點一次看

110學測 學測

延伸閱讀

「假如有座屬於你的新冰箱」 國寫命題檢驗考生想像力

學測國寫／命題「有科技感」新冰箱偏向「寫虛」比創意

學測數學／99課綱上路來最難 全教會：社會組學生崩潰

110年大學學測 各科試題與解答

相關新聞

110年大學學測 各科試題與解答

110學年大學學測於1月22日（星期五）、23日（星期六）登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，人數再創新低，約比109學年少5000人，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占今年整體考生的8％。

學測國寫／作文考「如果我有一座新冰箱」引用作家柯裕棻、黃麗群作品

大學學測國文寫作測驗落幕，今年考題是「如果我有一座新冰箱」，請考生想像自己的新冰箱，並描述冰箱裝什麼，能符合你的新生活？

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

110年大學學測數學科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考英文、國文、社會；第二日考數學、國文寫作、自然，...

學測數學／有鑑別度、單選偏難計算複雜 掃地機器人畫圖就會答

大學指考數學科去年出題太簡單，今年鑑別度增加，單選偏難，乍看很簡單的題目，計算可能很複雜，考生說，題末附公式，有注意到公...

學測數學／近5年最難！ 教師估前4標降「成績不會漂亮」

今天大學學測第一科考數學，台北市高中數學教師解題團表示，這份考卷和105學年難度相近，整體來說是近五年最難的一份。由於去...

學測數學／99課綱上路來最難 全教會：社會組學生崩潰

110大學學測第二天，上午第一場考數學，全國教師會（全教會）高中數學評論教師群直言，這是99課綱上路以來最難的一次，整份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。