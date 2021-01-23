學測國寫／經驗機器+新冰箱 考生折服

今天學測下午第一堂考國文寫作，題目是是否支持「經驗機器」上市、我有一座新冰箱。考生說容易發揮，對於第一題經驗機器，多數同學都寫反對，第二題有許多考生都寫要冰記憶等虛擬物。有考生說，很難想像會出這樣的作文題目，令人折服。

作文有兩題，分知性與情意，知性題是表達看法，題目是假設有種能刪除記憶的經驗機器存在且能運作，讓人享受幸福人生，支不支持經驗機器上市？另一題情意題是讓考生從新銳作家柯裕棻的「冰箱」、黃麗群的「如果在冬天有一座新冰箱」，讓學生讀完後以「我有一座新冰箱」抒文。

台南一中考場吳姓考生說，容易發揮，寫完第一題後，第二題就較有靈感，必較好寫。林姓考生說，他平日沒有想到與冰箱有關的問題，還真有點傻了，但部分同學都寫要用這個冰箱來冰記憶。

對於是否同意讓經驗機器上市，吳姓考生說，同學都持反對立場。他以昨天國文考題，孟子講人和獸類不同來發揮，認為若靠機器來滿足，自己就沒有追夢的動力，和獸類有何兩樣。

林姓考生認為，人所經歷的回憶是可以被強行植入，但身上留下的疤痕、味覺、觸覺等感受是無法用植入方式取代。