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學測國寫／命題「有科技感」新冰箱偏向「寫虛」比創意

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
今年大學學測「國寫」考生普遍認為很好發揮。中部考生說，第一題是送分題，沒有看過電影也會寫；對於「經驗機器」能享受虛擬的幸福人生，利弊都好發揮。記者喻文玟／攝影
今年大學學測「國寫」考生普遍認為很好發揮。中部考生說，第一題是送分題，沒有看過電影也會寫；對於「經驗機器」能享受虛擬的幸福人生，利弊都好發揮。記者喻文玟／攝影

今年大學學測「國寫」考生普遍認為很好發揮。中部考生說，第一題是送分題，沒有看過電影也會寫；對於「經驗機器」能享受虛擬的幸福人生，利弊都好發揮，多數考生偏向寫弊端，「不用努力就能體驗幸福人生」，會讓人類生產力下降。

中一中考生說，今年國寫兩題很好發揮，都不難寫，第一題分析文章是送分題；其餘兩題不用閱讀文章也很好發揮。

多數考生反對「經驗機器」體驗虛擬幸福人生，陳姓考生寫他支持這項科技，不過他說，國文老師有提醒，「利弊」的分析都要提到，不能偏向一方，他反對的原因是，也許多數人認為是幻象；而他支持的原因是可以用在醫療、犯人教化、給人動力和努力的方想。

至於「如果我有一座新冰箱」，冰藏可寫虛實，多數考生都以「虛」命題。陳姓少生說，他把冰箱當作藏回憶、日記、鼓勵的地方，打開冰箱就擁有動力。

中一中廖姓考生說，乍看很難寫，不知道冰箱要「冰藏」什麼，但冷靜下來覺得很生活化，他說自己是獨生子，沒有人可以講話，有陳堆的心事，冰箱可以藏情緒，雖然不能互動說話，但分享開心的事，它會吹強風慶祝，和它訴苦難過的事，冰箱吹微風安撫。

廖姓考生說，第一題的「經驗機器」命題很有科技感，他認為弊端較多，以此發揮，若不用努力就能體驗幸福人生，對努力過的一代很不公平，也會造成人類不事生產。

張姓考生說，他的冰箱也是「藏虛」的回憶、初衷，不要忘記小時候的自己。發揮面向很廣，但要得高分不容易，比創意，也比修辭文筆。

多數考生冰箱「藏虛」，也有弱勢考生以實際經驗分享，家中冰箱很小，擁有新冰箱可以讓生活更美好。

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