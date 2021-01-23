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學測／家長禁入考場變安靜了 試務人員笑：秩序出奇好

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
今年學測因防疫需求，禁止非考生、試務人員進入考場，有試務人員發現考場秩序變好。記者張議晨／攝影
今年學測因防疫需求，禁止非考生、試務人員進入考場，有試務人員發現考場秩序變好。記者張議晨／攝影

大學學測昨天、今天登場，今年因新冠肺炎防疫，禁止家長進入考場「陪考」，考場僅限考生、試務人員及各校導師、學生服務隊進入，從考試鈴響開始，整座考場陷入寂靜；有試務人員發現，少了家長、補習班入校，考場秩序「出奇好」，不需派員維持秩序，盼往後比照辦理。

今學測第二天，上午考數學，下午則為國文寫作、自然，宜蘭考區有2398位考生，總計有65間試場，全都設於宜蘭大學各棟大樓內，上午數學科缺考43位，另有1名考生，在考試鐘響前未補交身分證件，依規定需扣該科1級分，其餘秩序良好，無考生有發燒情事。

過去大考有家長擔心孩子考試情緒，專程請假陪考，負責送餐、送飲料，或是在走廊上幫忙搧風，希望考生拚出好成績，補習班則抓緊機會宣傳，為班級學生加油打氣，但非考生湧入考場，反增加試場人員困擾。

今年因防疫需求，考場僅允許考生進入，家長、補習班只能在管制區外。有試務人員觀察，少了家長、補習班入內後，不論考試或休息時間，考場格外安靜，也沒有過往外人在考試期間於考場閒晃、聊天吵到試場的混亂狀況，秩序出奇的好，相對的休息時間，考生也能專注準備考試。

試務人員說，從去年的國中會考、指考開始，考場因防疫需求就不開放家長入內，但目前尚未聽過考生抱怨不方便，且少了外人進入，試場不用派員維持秩序，算是因疫情「因禍得福」，盼未來可以常態辦理。

慧燈中學校長吳松溪說，孩子從高中準備進入大學，已經可以獨當一面，家長過多陪伴，對於考試不見得有額外幫助；慧燈每次大型考試都採「團進團出」，多由老師陪伴孩子，充當考生後盾，希望在考試期間專注，拚出好成績。

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110學測 學測

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