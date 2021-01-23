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學測數學／不是考國中生了 師：估降1、2級分

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
學測數學考題難度提高，老師認為會降個1、2級分。記者鄭惠仁／翻攝
學測數學考題難度提高，老師認為會降個1、2級分。記者鄭惠仁／翻攝

學測數學考完後，考生普遍反映偏難，台南一中數學老師鄭旭峰表示，這次考題內容第2、3冊約佔60分，其中幾何約50分，是過去少見，可能會降個1、2級分。

鄭旭峰分析認為，單選題較簡單，出得中規中矩，多選題就較難了，因為每題都要計算及思考，停留時間較久，就會壓縮到下一大題選填題的作答時間。

這次數學考題第2、3冊出得特別多，包含幾何、數據分析、機率約占60分，其中幾何更占50分，對幾何較弱的考生影響很大。

過去連續兩年的數學偏簡單，特別是去年數學有1萬4千多人滿分，鄭旭峰說，今年數學考題可能比106年還難，因此這次數學滿級人數會大幅減少，但對前端的學生也較有鑑別度，若考好就有利於申請頂大熱門科系。

有老師表示，去年學測數學因過於簡單，滿分的人多，有考生在事後笑說是在考國中生，雖然這樣的形容誇大了些，但為近幾年來最簡單是事實。不過，也造成熱門科系因跨過門檻的人增多，競爭更為激烈，今年這種現象會改善。

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