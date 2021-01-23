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學測數學／較去年難以複選題最難 考生：可能寫不完

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學學測進入第二天，第一節考數學，考生認為比前幾年難。記者鄭惠仁／翻攝
大學學測進入第二天，第一節考數學，考生認為比前幾年難。記者鄭惠仁／翻攝

今天學測數學第一節考數學，考生普遍反映較去年難，其中複選題最難，每個選題都要計算，若沒有好好分配時間，可能會寫不完。另今年圖表題較多，考生表示，內容問得有些拐彎抹角，不過，靜下心來，慢慢推可推出來。

台南一中考場馬姓考生說，前兩年數學簡單，許多人都認為今年的數學會偏難，但寫了之後，覺得沒有想像的難，不會有那種魔中魔被愣住的感覺，但比去年難；因他考試前習慣翻些考古題，欣喜有出來，讓自己在作答時安心些。

馬姓考生說，這次情境式題目不多，因他平常喜歡閱讀長篇文章，沒感覺到長題幹的問題。這次多選題有多題表格，起先不太能理解，但靜下心來，慢慢去想、去推，答案就出來了。

詹姓考生表示，數學單選題中規中矩，選填題比前幾年稍難，較難的是複選題，因為每個選題都要計算，較浪費時間，應是10年來在作答時做更須嚴謹分配時間的一次。而這次也有多題圖表題，若平日沒熟練圖表，也會影響到其他考題作答。

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