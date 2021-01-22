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學測今登場 議員爆北藝中心工程噪音吵考生

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
士林區百齡高中學測考場，傳出陪考家長抱怨一旁的北藝中心工地，施工噪音已經干擾考生。圖／鍾佩玲議員辦公室提供
士林區百齡高中學測考場，傳出陪考家長抱怨一旁的北藝中心工地，施工噪音已經干擾考生。圖／鍾佩玲議員辦公室提供

大學學測今明兩天登場，台北市議員鍾佩玲指出，上午連續接到很多士林區百齡高中考場陪考家長抱怨，一旁的北藝中心工地，一早就開始施工，大量的施工噪音已經干擾百齡高中的學測考生。對此，建管處指出，已經協調代辦工程的市府新工處及廠商，對於噪音工程，停工兩日。

鍾佩玲指出，她的助理早上11時45分到北藝中心工地旁，發現工程仍在進行中，持續發出大量的工程噪音，可見並未重視考生的權益，市府相關單位對工程施工完全無力督導。

鍾佩玲說，台北市政府的溝通機制如此鬆懈，柯文哲市長號稱的宜居城市，已經變成了擾民城市，市府應立即上緊發條，確實協調廠商施工要避開學測期間，還給考生安靜安心的應考環境。

建管處主祕洪德豪指出，此案是新工處代辦工程，承造的營造公司今天上午9時進行景觀地坪破除作業，因工程噪音分貝過高，影響鄰近學校考試，建管處協調暫時停止施工，直至明天下午5時考試完畢後再行復工。

士林區百齡高中考場。圖／鍾佩玲議員辦公室提供
士林區百齡高中考場。圖／鍾佩玲議員辦公室提供

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