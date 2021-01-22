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大學學測今登場 台東1考生咳嗽不止安排防疫試場應試
【110學測】
為期2天的大學學測今天起登場，台東考區首節英文科考試，1名考生咳嗽不止，反映試務人員，經檢視後，確實有影響其他考生可能，立即開設預備防疫試場，將該考生移至該試場應試。首節考試秩序良好，有10人缺考。
台東考區試務辦公室表示，今早應試考生沒有發燒情形，但一名考生自稱已連續咳嗽數日，怕咳嗽聲影響其他試場考生，向試務辦公室人員反映，經護理人員檢視後，確實聲音有影響其他考生可能，即開設預備防疫試場，讓該考生應試。
台東考區計有834名考生報考，設置試場21間，其中1間為特殊試場，為配合防疫措施，考生及家長進入考區時，均須配合體溫量測，如考生經量測額溫超過37.5度、耳溫38度者，將由考區試務辦公室另外開啟防疫試場，讓發燒考生於獨立空間應試。
今天學測考科分別為英文（09：20至11:00）、國文（選擇題）（12:50至14:10）、社會（15：20至17:10）。
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