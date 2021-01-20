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影／疫情升溫 盧秀燕：台中設立大學學測防疫應變中心

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
各校校長表示，考生都是進校門統一量體溫，考試全程戴口罩，口罩就是准考證，也有獨立備用試場提供給臨時發燒的學生。記者喻文玟／攝影
各校校長表示，考生都是進校門統一量體溫，考試全程戴口罩，口罩就是准考證，也有獨立備用試場提供給臨時發燒的學生。記者喻文玟／攝影

大學學科能力測驗1月22、23日登場，全國有12.8萬名考生，台中一共10個試場、1.6萬名考生。台中市長盧秀燕今天一早到台中二中，召集10個當作試場學校的校長們，提醒防疫重要，也宣布成立台中市的「大學學測防疫應變中心」設立在台中二中。

盧秀燕表示，因桃園關係，全台疫情升溫，緊接著就是大學學測要考連續2天，台中有1.6萬名考生，確保安全防疫，安心考試，非常重要，雖然學測由大考中心負責，台中市政府仍成立專案工作小組「防疫應變中心」，除了各考場學校有醫護同仁，應變中心也有醫療專家，可予以協助和決策，並盤點防疫物資包括額溫槍、口罩、酒精，以備不時之需。

盧秀燕提醒擔任試場的學校，孩子休息動線很重要，若有發燒情形，需要區隔，需準備獨立試場，另一項重要重要呼籲，為了防疫和安全考試，除了重大傷病、身心障礙考生以外，一般考生不同意家長陪考，希望家長配合，學測是孩子3年苦讀人生最重要的考試，有安全、安心環境很重要。

台中女中校長洪幼齡也當場提出問題說，中女中鄰近台中州廳，近期有修復、拆除工程，不知道這兩天會不會有大型工程進行，有噪音產生，怕影響學生考試，希望市府能協助考試期間不要有施工狀況。

盧秀燕表示，各校場域無法掌握狀況，各校校長可儘速提出回報，若有道路、公部門的工程，考試期間要暫停，不要影響孩子考試。

各校校長表示，考生都是進校門統一量體溫，考試全程戴口罩，口罩就是准考證，也有獨立備用試場提供給臨時發燒的學生。

大學學科能力測驗1月22、23日登場，台中市長盧秀燕今天召集10個當作試場學校的校長們，宣布成立台中市「大學學測防疫應變中心」設立在台中二中。記者喻文玟／攝影
大學學科能力測驗1月22、23日登場，台中市長盧秀燕今天召集10個當作試場學校的校長們，宣布成立台中市「大學學測防疫應變中心」設立在台中二中。記者喻文玟／攝影
大學學科能力測驗1月22、23日登場，台中市長盧秀燕今天召集10個當作試場學校的校長們，宣布成立台中市「大學學測防疫應變中心」設立在台中二中。記者喻文玟／攝影
大學學科能力測驗1月22、23日登場，台中市長盧秀燕今天召集10個當作試場學校的校長們，宣布成立台中市「大學學測防疫應變中心」設立在台中二中。記者喻文玟／攝影

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