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110年大學學測 國英數社自各科試題與解答

聯合新聞網 / UDN文教
大學學測上午登場，考生需配戴口罩入場。記者葉信菉／攝影
大學學測上午登場，考生需配戴口罩入場。記者葉信菉／攝影

110學年大學學測於1月22日（星期五）、23日（星期六）登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，人數再創新低，約比109學年少5000人，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占今年整體考生的8％。

考試時間：國文（選擇題）80分鐘，國寫為90分鐘，英文考科與數學考科均為100分鐘，社會考科與自然考科均為110分鐘。


110學測考試科目。圖／取自大考中心簡章
110學測考試科目。圖／取自大考中心簡章


一圖看懂大學學測防疫規定。圖／取自停班停課最新通知 Taiwan Alerts臉書粉專
一圖看懂大學學測防疫規定。圖／取自停班停課最新通知 Taiwan Alerts臉書粉專


109學測解答

參考解答

大考中心公布解答

英文科

試題與解答

試題、解答

國文科

選擇題試題與解答

國寫試題與範本

選擇題試題、解答

國寫試題

社會科

試題與解答

試題、解答

數學科

試題與解答

試題、解答

自然科

試題與解答

試題、解答

參考解答／得勝者文教

試題來源、正式解答／大考中心

110學測 學測

延伸閱讀

110年學測僅12.8萬名考生創新低 24日起可查應考資訊

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