110年大學學測 國英數社自各科試題與解答
【110學測】
110學年大學學測於1月22日（星期五）、23日（星期六）登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，人數再創新低，約比109學年少5000人，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占今年整體考生的8％。
考試時間：國文（選擇題）80分鐘，國寫為90分鐘，英文考科與數學考科均為100分鐘，社會考科與自然考科均為110分鐘。
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109學測解答
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參考解答
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大考中心公布解答
英文科
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試題與解答
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試題、解答
國文科
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選擇題試題與解答
國寫試題與範本
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選擇題試題、解答
國寫試題
社會科
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試題與解答
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試題、解答
數學科
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試題與解答
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試題、解答
自然科
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試題與解答
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試題、解答
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參考解答／得勝者文教
試題來源、正式解答／大考中心
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