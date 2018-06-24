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年改一定溯及既往？ 如果錢會變多就不改

2018-06-24 22:37聯合報 記者程嘉文╱即時報導

軍人年改推動時，反對政策的退伍軍人團體強調「不溯既往」，執政當局則指出，如果公益大於個人信賴利益，法規並非不能溯及適用。然而新修訂的陸海空軍軍官士官服役條例卻出現，年改後退俸變少者「溯及既往」，退俸變多者就「不溯既往」的情況。

依據這波年改提出的「55+2%」公式，退伍軍人終身俸會變多或變少，約以民國80年代前半為「分水嶺」：如果比此之前任官就會減少，反之理論上會增加。

因為80年代前半至今，不過廿年出頭，剛到可請領月退俸的門檻不久。因此這種「終身俸應該增加」的退伍官兵，官階普遍不高，都落在中校、少校，或是士官長、上士。他們沒有（或幾乎沒有）民國85年前的舊制年資，沒有18%優存（或額度極少），只以「40+2%」計算終身俸，待遇遠不及前輩。然而此次修法條文明訂，上述人員的退休俸維持不變，不適用年改後的新制「55+2%」。

對此，「八百壯士捍衛權益」發言人吳斯懷批評，政府既然強調可以溯及既往，為何但遇到應該增加給付的案例時，又堅守不溯既往？這顯示「改革」根本沒有原則，只想要剋扣退伍軍人而已。

他批評，國防部近日雖然不斷喊話，強調年改將使98%的現役官兵未來退伍時，領到比原先更高的退休俸。但官兵們看到的卻是，前輩一旦退伍，失去「利用價值」，就被政府一腳踢開、說改就改，怎麼會相信年改對自己有利？

國防部的招募廣告。報系資料照，記者鄭超文／攝影
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退伍軍人年改空軍

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