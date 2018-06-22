親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國旅卡使用放寬
退休金年改衝擊
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

女學生沒一起批評文大宿舍被指說謊 姚立明挨轟

八仙火後三年 台灣對這場災害的反省夠深刻了嗎？

忠貞沉默的退伍軍人 黃介正：我們會照顧自己父親

2018-06-22 11:00聯合報 記者洪哲政╱即時報導

黃介正的父親黃世忠，1920年出生，曾是陸軍中將，傳其在抗日戰爭中，曾轉戰中緬邊...
黃介正的父親黃世忠，1920年出生，曾是陸軍中將，傳其在抗日戰爭中，曾轉戰中緬邊境；在國共內戰中，則曾參加徐蚌會戰；在一江山島戰役中，他是最後一個離開大陳島的軍官；曾在「823砲戰」中，因任郝柏村的侍從官而駐守最接近大陸的小金門島。1987年出任軍情局長，是前總統蔣經國逝世前最後任命的軍情局長。圖/擷自黃介正臉書網頁
分享
「陸海空軍軍官士官服役條例」20日晚間三讀，影響6萬名退伍軍人退休俸，淡江大學戰略所副教授黃介正今透過臉書貼文表示，他的父親是從抗日戰爭「第三次長沙會戰」的步兵少尉軍官，到開啟規劃防衛台灣「漢光演習」的中將作戰次長，從未對年慰金遭刪減或年金改革說過一句重話，「因為在他心中，從來沒有想過自己是國家的『米蟲』！」他強調：放心，我們會照顧自己父親的。

「陸海空軍軍官士官服役條例」20日晚間三讀，軍公教年金改革都已完成，此次軍人年金改革主要條文內容包含「退休俸計算方式」、「退休俸差額分 10 年調降」、「當年因組織精簡任軍事單位聘僱人員權益保障」、「專門技能人員專長延役」、「軍校、育嬰留職期間年資併計」、「維持補償金、加發一次退伍金發放」等配套方案。

黃介正貼文表示：從抗日戰爭「第三次長沙會戰」的步兵少尉軍官，到開啟規劃防衛台灣「漢光演習」的中將作戰次長；從馬政府取消軍人年終慰問金，到蔡政府軍人年改的退休金大幅下修；93歲的老爸，公開、私下從未講過一句重話，只是寧靜地關心著他官校的學生。因為在他心中，從來沒有想過自己是國家的「米蟲」！放心，我們會照顧自己父親的！

黃介正的父親黃世忠，1920年出生，曾是陸軍中將，傳其在抗日戰爭中，曾轉戰中緬邊境；在國共內戰中，則曾參加徐蚌會戰；在一江山島戰役中，他是最後一個離開大陳島的軍官；曾在「823砲戰」中，因任郝柏村的侍從官而駐守最接近大陸的小金門島。1987年出任軍情局長，是前總統蔣經國逝世前最後任命的軍情局長。

抗日戰爭漢光演習退伍軍人

相關新聞

蔡英文為年改道歉 渡也：會破產的是總統

2018-06-22 08:58

國民黨示警：年改衝擊才開始

2018-06-22 00:58

國銀13趴優存調降 3工會決進行罷工投票

2018-06-22 00:30

新聞眼／勞保這一刀 採拖延戰？

2018-06-22 00:24

勞保年改 「恐明年才會動」

2018-06-22 00:20

年改7.1上路... 蔡總統向軍公教感謝並致歉

2018-06-21 23:40

只改軍公教 不改政務官及司法官退職金？年改辦澄清

2018-06-21 18:29

年改也扯馬英九 馬辦：蔡英文意圖把責任歸咎於前朝

2018-06-21 17:53

藍批軍改令消費緊縮 綠：省下800億

2018-06-21 17:33

蔡總統：年金破產將成為歷史名詞

2018-06-21 16:05

影／軍改通過 蔡英文：深刻體會馬英九當年猶豫的原因

2018-06-21 15:44

年改衝擊旅遊業 退休中校：不可能再花錢出國玩

2018-06-21 15:18

軍改三讀 國防部：照顧短年資人員有利募兵

2018-06-21 15:17

蔡英文為軍人年改說抱歉 政院立院拒馬也撤了

2018-06-21 15:09

民進黨呼籲吳敦義 講清楚反不反年改

2018-06-21 14:52

年改風雨 蔡英文：深刻體會馬英九當年猶豫的原因

2018-06-21 14:46

軍人年改通過　蔡英文向軍公教致歉及致謝讓年金永續

2018-06-21 14:39

軍人年改三讀 蔡英文：代表國家向軍公教說聲抱歉

2018-06-21 14:36

軍改完成三讀 國防部：9成8的現役軍人退休所得增加

2018-06-21 14:16

影／軍改案三讀 民進黨：拆除未爆彈 國民黨批草率修法

2018-06-21 13:53

退將：立法院無情大鎚 敲碎退伍軍人忠貞信念

2018-06-21 13:26

軍人年改昨三讀 徐國勇：行政院希望7月1日如期實施

2018-06-21 11:42

藍批強行通過軍改一字不改 綠營拿數據打臉

2018-06-21 11:22
看更多

熱門文章

文大宿舍女學生館長不照腳本走？ 政論節目惱羞了

2018-06-21 17:50

只改軍公教 不改政務官及司法官退職金？年改辦澄清

2018-06-21 18:29

國民旅遊卡再放寬！八大行業除外 水電瓦斯費也能用

2018-06-21 22:39

多國航空改中國台灣 王定宇提「華航改名」回擊大陸

2018-06-21 21:47

年改風雨 蔡英文：深刻體會馬英九當年猶豫的原因

2018-06-21 14:46

即時短評╱甘被獨派綁架 民進黨只要深綠的票?

2018-06-21 16:28

新北成一千萬人的大舞台？孫大千：蘇貞昌吹牛不打草稿

2018-06-22 08:13

教廷邦交現警訊？蔡政府解危之道 永遠就那一招

2018-06-22 08:00

女學生沒一起批評文大宿舍 節目找姚立明評論又被砲

2018-06-22 10:45

水電、瓦斯、醫美…國旅卡統統包了

2018-06-21 23:31

綠狂打文大宿舍 羅智強：蘇貞昌當閣揆時怎不幫忙？

2018-06-21 11:45

年改也扯馬英九 馬辦：蔡英文意圖把責任歸咎於前朝

2018-06-21 17:53

李來希：為年金改革消費緊縮放寬國旅卡 政策無聊

2018-06-21 22:48

國旅卡變四不像卡 觀光業批：乾脆改名醫美卡、水電卡

2018-06-21 23:44

退將：立法院無情大鎚 敲碎退伍軍人忠貞信念

2018-06-21 13:26

國民黨示警：年改衝擊才開始

2018-06-22 00:58

謝文進將在7月宣布參選新竹市長 競選總部今曝光

2018-06-21 15:29

蔡英文為年改道歉 渡也：會破產的是總統

2018-06-22 08:58

凶殺案頻傳 徐國勇：再怎麼完美的社會還是會有些犯罪

2018-06-21 12:11

教育部廢青年活動中心 救國團：「没辦法」時自我管理

2018-06-22 04:03

年改衝擊旅遊業 退休中校：不可能再花錢出國玩

2018-06-21 15:18

國民旅遊卡大放寬 政院：適度鬆綁 活絡內需市場

2018-06-21 23:56

華航改名回擊大陸？孫大千：大陸會笑死

2018-06-22 10:09

新聞眼／勞保這一刀 採拖延戰？

2018-06-22 00:24

軍改完成三讀 國防部：9成8的現役軍人退休所得增加

2018-06-21 14:16

安撫年改不滿？ 公務員：國旅卡何不折現

2018-06-21 23:56

軍人年改三讀 蔡英文：代表國家向軍公教說聲抱歉

2018-06-21 14:36

有玉山小組處理「社會事」？阿扁：很多核心人物都說錯了

2018-06-22 08:11

文大前校長吳萬益：侯友宜妻要求每年漲租5％

2018-06-21 14:55

最新財產公布 侯友宜夫妻一年半存款變少了

2018-06-22 10:25

軍人年改三讀過了 林右昌：對選情衝擊不敢說沒有

2018-06-21 19:55

吳芳銘宣布退黨參選嘉縣長 陳明文：別站在歷史對立面

2018-06-21 19:17

勞保年改 「恐明年才會動」

2018-06-22 00:20

年改7.1上路... 蔡總統向軍公教感謝並致歉

2018-06-21 23:40

國銀13趴優存調降 3工會決進行罷工投票

2018-06-22 00:30

蘇貞昌超越基金會是空殼地址？黃子哲諷變太超過基金會

2018-06-21 21:35

文大宿舍再爆侯妻要調5% 侯友宜：選舉到什麼理由都有

2018-06-21 15:28

蔡總統：年金破產將成為歷史名詞

2018-06-21 16:05

選舉到！參選人超愛認「阿嬤」 為何阿公可憐沒人認

2018-06-22 09:00

蔡英文為軍人年改說抱歉 政院立院拒馬也撤了

2018-06-21 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top