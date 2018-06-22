忠貞沉默的退伍軍人 黃介正：我們會照顧自己父親

2018-06-22 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



黃介正的父親黃世忠，1920年出生，曾是陸軍中將，傳其在抗日戰爭中，曾轉戰中緬邊境；在國共內戰中，則曾參加徐蚌會戰；在一江山島戰役中，他是最後一個離開大陳島的軍官；曾在「823砲戰」中，因任郝柏村的侍從官而駐守最接近大陸的小金門島。1987年出任軍情局長，是前總統蔣經國逝世前最後任命的軍情局長。圖/擷自黃介正臉書網頁 分享 facebook 「陸海空軍軍官士官服役條例」20日晚間三讀，影響6萬名退伍軍人退休俸，淡江大學戰略所副教授黃介正今透過臉書貼文表示，他的父親是從抗日戰爭「第三次長沙會戰」的步兵少尉軍官，到開啟規劃防衛台灣「漢光演習」的中將作戰次長，從未對年慰金遭刪減或年金改革說過一句重話，「因為在他心中，從來沒有想過自己是國家的『米蟲』！」他強調：放心，我們會照顧自己父親的。

「陸海空軍軍官士官服役條例」20日晚間三讀，軍公教年金改革都已完成，此次軍人年金改革主要條文內容包含「退休俸計算方式」、「退休俸差額分 10 年調降」、「當年因組織精簡任軍事單位聘僱人員權益保障」、「專門技能人員專長延役」、「軍校、育嬰留職期間年資併計」、「維持補償金、加發一次退伍金發放」等配套方案。

黃介正貼文表示：從抗日戰爭「第三次長沙會戰」的步兵少尉軍官，到開啟規劃防衛台灣「漢光演習」的中將作戰次長；從馬政府取消軍人年終慰問金，到蔡政府軍人年改的退休金大幅下修；93歲的老爸，公開、私下從未講過一句重話，只是寧靜地關心著他官校的學生。因為在他心中，從來沒有想過自己是國家的「米蟲」！放心，我們會照顧自己父親的！

黃介正的父親黃世忠，1920年出生，曾是陸軍中將，傳其在抗日戰爭中，曾轉戰中緬邊境；在國共內戰中，則曾參加徐蚌會戰；在一江山島戰役中，他是最後一個離開大陳島的軍官；曾在「823砲戰」中，因任郝柏村的侍從官而駐守最接近大陸的小金門島。1987年出任軍情局長，是前總統蔣經國逝世前最後任命的軍情局長。