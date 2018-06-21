軍人年金改革案三讀 吳敦義斥蔡政府造成社會紛亂

2018-06-21 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



立法院昨天晚間三讀通過軍人年改法案，引發後續加劇撕裂社會疑慮。國民黨主席吳敦義今天發出4點聲明，批評民進黨政府執意通過暴衝式年改案，恐將造成社會不安與紛亂，衍生各種不公不義後遺症。

吳敦義也責令國民黨各縣市黨部與公職人員服務處，提供「年金改革行政救濟服務」，協助各項訴願相關程序，以具體行動維護退休人員的基本尊嚴與權益。

吳敦義表示，民進黨號稱最會溝通的政府，卻不願意妥善溝通，在社會尚未達成共識下，執意通過暴衝式的年改案，其所造成的社會不安與紛亂，以及未來可能衍生各種不公不義的後遺症，國民黨要求民進黨必須為此負起完全的責任，絕對不容矯飾卸責。

吳敦義說，維護退休人員權益與公平正義是國民黨責無旁貸責任，對民進黨政府嚴重違反憲法第15條保障人民財產權精神，罔顧法律不溯既往與信賴保護原則，國民黨將全力協助釋憲；各縣市黨部與公職人員服務處協助提供「年金改革行政救濟服務」。

吳敦義更主張，對包括公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等四大基金的經營績效不彰，執政黨須窮盡一切辦法以提高投資績效；若投資績效提升，不但基金不致破產，軍公教警消勞也不必承擔所謂年金「改革」之苦。

吳敦義也提醒，經濟發展與社會和諧是執政黨最大的責任。只要能把台灣經濟拚上去，餅做大了大家都有飯吃，這才是執政黨必須念茲在茲的最大責任；民進黨政府不要捨本逐末，只顧著拚政治，大搞鬥爭，這絕非台灣之福。