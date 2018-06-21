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軍改三讀 國防部：照顧短年資人員有利募兵

2018-06-21 15:17中央社 台北21日電

立法院三讀通過軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」。昨天總統蔡英文（左四）...
立法院三讀通過軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」。昨天總統蔡英文（左四）率同副總統陳建仁（右四）、秘書長陳菊（左三）、政務委員林萬億（右三）、民進黨立院總召柯建銘（左二）、國防委員會召委王定宇（右二）、國防部長嚴德發（左一）和退輔會主委邱國正（右一）舉行記者會。 報系資料照／記者黃義書攝影
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軍人年改三讀，國防部長嚴德發今天說，軍人年改通過後，現役軍人98.7%退休所得增加，也達到照顧中低階、短年資人員，有利推動募兵制及軍人退撫基金得以永續經營等目標。

總統府下午1時30分召開記者會，總統蔡英文、副總統陳建仁、嚴德發和退輔會主委邱國正等人發表談話。

嚴德發說，他要代表國軍現役14萬8000餘名官兵，感謝政府對於國軍的關懷照顧。陸海空軍軍官士官服役條例修正案在年改會、行政院、立法院的協助下，歷時兩年完成，主要是因為軍人退撫基金從民國100年開始入不敷出，面臨破產，將於109年用罄，因此改革勢在必行。

他指出，為重新檢視軍人長期為國奉獻，24小時擔任戰備、演訓和救災工作，存在役期受限、退除早、離退率高的獨特性，為維護現、退役官兵權益，總統指示，軍職人員年金改革要採單獨專案處理，也獲得年改會多數委員支持，使軍人眷屬獲得合理尊嚴待遇。

嚴德發指出，這次修法主要條文內容包含退休俸計算方式；當年因組織精簡，任軍事單位聘僱人員的權益保障、軍校、育嬰留職期間年資併計；及維持補償金和加發一次退伍金發放等配套方案。

他說，主條文調整退休俸的俸率計算，現役服滿20年，從40%調高到55%。中短役期的現役新制人員有14萬餘人受到實質照顧，退休所得增加；現役新舊制人員8000餘人，其中2000餘人退休所得會受到影響。所以，對現役人員而言，有98.7%退休所得增加。

嚴德發說，今年國軍軍官招募狀況的各項數字都比以往好，合於錄取標準數超過原定計畫需求數。長役期的軍校正期班計畫招生1704人，合於錄取標準有1723人；中役期的大學儲備軍官班ROTC預計招生600人，合於標準有653人；短役期的志願役、預備軍官班等計畫招生400人，合於標準有676人，顯見國軍推動軍人年改法案，在提升相關現役軍人服役的配套措施下，大幅增加青年報效國家的意願。

嚴德發指出，軍人年改法案通過後，可達到照顧中低階、短年資人員，提升軍隊士氣，有利於募兵制推動，鼓勵現役長留久用及軍人退撫基金得以永續經營的政策目標，並激勵軍人戰志，進而提升國防戰力，面對中共不斷日趨嚴峻的文攻武嚇，國軍不怯戰、更不避戰，誓死守護家園，也請國人給予國軍最大的支持。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正表示，軍人年改經過兩年共同努力，包括聽取退伍袍澤的多項建言，已辛勤完成修法，未來退輔會將落實退撫基金的各項撥補、挹注工作，退撫基金的運作跟國防人力的長留久用，能永續並同發展。

邱國正指出，軍人這項職業是一種志業，不同於一般工作，在推動年改過程中也有一致看法，退伍袍澤有深厚愛國情操，勇於承擔、犧牲奉獻的精神，不管在軍中或退伍後都未曾改變，令人敬佩。

他說，退輔會將秉持既有的基礎，完善就學、就業、就醫、就養的核心服務工作，照顧好全體退伍袍澤和榮民榮眷。

軍人年改國軍

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