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年改衝擊旅遊業 退休中校：不可能再花錢出國玩

2018-06-21 15:18聯合新聞網 綜合報導

年改昨三讀通過，專家分析，軍公教退休人員退休金減少，將對國內旅遊市場帶來衝擊。聯...
年改昨三讀通過，專家分析，軍公教退休人員退休金減少，將對國內旅遊市場帶來衝擊。聯合報系資料照（記者陳聖文攝影）
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據統計，去年國內旅遊人數自2013年後首次出現負成長，讓旅遊業者大喊吃不消。專家分析，國旅的主要族群為退休者，年改縮減軍公教人員退休金，勢必衝擊國內旅遊市場。一名退休的中校就表示，聽到年改要砍退休金，他花錢就變得很謹慎小心，會優先刪減旅遊預算。

根據《TVBS》的報導，內政部統計結果顯示，前年國內旅遊的人數為1.9億人次，去年則減少了700多萬人次，為2013年以來首度負成長，顯見國旅市場的衰退。對此，專家表示，國內旅遊的主要客群是退休的銀髮族，年金改革讓軍公教人員能運用的退休金減少，間接對國旅市場產生負面效應。

退休的中校教官賀新民受訪時便表示，前年一家人曾帶著剛畢業的兒子到瑞士、德國旅遊，但自從聽說要裁減退休俸之後，就不太敢出外旅遊了，「年金改革要減損我的待遇時，我開始謹慎，不可能再花錢出去玩（指出國旅遊），（國內旅遊）我們幾乎也不太跑」。

賀姓中校民國85年退休，先前一個月可領到約5萬元的退休俸，扣除生活必需與醫療支出之後，剩下的部分就可以存起來當作旅遊基金。然而，年金改革通過之後，他每月可領的退休金將少1萬多元，「玩樂」便成為最先捨棄掉的支出。

對於這樣的現象，旅遊業者也紛紛表示有感，一位飯店的副總經理便提到，「我們直接感受到，退休人員的客源層大幅度減少」。旅行同業工會的理事長李奇嶽也說，近期國內旅遊業確實因為政策而有所衰減，「包括一例一休、包括年金改革，這些造成整個旅遊業的悶經濟」。

退休金年金改革軍公教年改

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