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軍人年改 吳敦義：縣市黨部提供行政救濟服務

2018-06-21 13:46中央社 台北21日電

立法院昨天三讀通過軍人年金改革，中國國民黨主席吳敦義今天發表4點聲明，國民黨將全力協助提釋憲案，並在各縣市黨部服務處提供年改救濟服務，維護退休人員權益及公平正義。

吳敦義中午透過新聞稿指出，民進黨政府在昨天深夜，強行粗暴通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正案，民進黨號稱最會溝通的政府，卻不願意妥善溝通，在社會尚未達成共識下，執意通過暴衝式年改案，將造成社會不安與紛亂，及未來可能衍生各種不公不義的後遺症，要求民進黨必須為此負起完全的責任，絕對不容矯飾卸責。執政者對於改革須做到符合公平正義、維護社會和諧。

第二，吳敦義說，維護退休人員的權益及公平正義，是國民黨責無旁貸的責任。民進黨政府嚴重違反憲法第15條保障人民財產權的精神，罔顧法律不溯及既往與信賴保護原則，國民黨除全力協助提出釋憲案外，也會在各縣市黨部與公職人員服務處提供「年金改革行政救濟服務」，協助各項訴願相關程序，以具體行動維護退休人員的基本尊嚴與權益。

吳敦義說，公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等四大基金的經營績效不彰，執政黨必須窮盡一切辦法以提高投資績效。目前公務人員退撫基金投資績效，截至民國107年4月30日，整體實際收益數為新台幣4.42億元，實際收益率僅0.08%；勞工退休基金截至107年4月，收益率則為負0.4109%。

他認為，新加坡等國的退輔基金操作模式可認真參考。若四大基金的投資績效可以有效提升，不但基金不致有破產之虞，軍公教警消勞也不必承擔所謂年金「改革」之苦。不論如何，現在的執政黨有義務窮盡一切辦法提升投資績效，降低砍向退休軍公教警消勞的力度。

最後，吳敦義說，經濟發展與社會和諧是執政黨最大的責任。只要能把台灣的經濟拚上去，餅做大了大家都有飯吃，千萬不要捨本逐末，只顧著拚政治，搞鬥爭，這絕非台灣之福。

吳敦義民進黨國民黨

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