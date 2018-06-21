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軍人年改三讀了！ 18％優存有條件免砍

軍改三讀 綠：不滿意但可接受

2018-06-21 01:28中央社 台北21日電

立法院會今天三讀通過軍人年改，民進黨團幹事長何欣純說，雖不滿意但可接受，改革無法一次到位但已踏出第一步；國民黨團書記長李彥秀表示，已盡力爭取。

立法院臨時會院會今天晚間11時三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，對軍人年改三讀通過感到欣慰，協商過程中雖然有零星衝突，但整體而言還算理性，不同政黨的立場、版本也都有充分討論，是一個好的開始；對執政黨來說，改革雖無法一次到位，離理想的改革還有一段距離，但已踏出第一步。

何欣純說，這次年金改革「雖不滿意，但可接受」，至少在和平中完成改革，讓年金制度向前進；施行日期部分，民進黨團主張7月1日如期上路，但因準備時間長短、行政法規等問題，就讓行政院去決定，「準備好了就上路」。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀晚間帶領黨團成員在立法院議場外召開記者會時表示，針對軍改的條文，每條都盡力爭取，因為這關係到退役、現役軍人的權益與影響；但在整個年改處理過程中，政府虧欠大家，也製造出更多社會對立。

李彥秀與黨團成員一起向軍公教警消鞠躬，表示已盡了最大的努力，但仍有許多不足的地方；軍改過程中，民進黨嘴巴上說的是如何讓年金永續，但許多條文中，卻充滿政治鬥爭與對立，請問總統蔡英文，到底團結了國家什麼。

時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者說，盼軍改能順利在7月1日與公教年改同時上路，這也是軍改趕在立法院臨時會處理的原因。至於時代力量所提退將赴中參加慶典活動將取消退休俸的主張，雖然未獲支持，但朝野有附帶決議要求正視，政府對此必須處理，不能只是說說而已。

徐永明說，軍改三讀通過後，政府將來在實施過程必須詳細說明，不要讓網路謠言誤導民眾視聽。

時代力量晚間聲明表示，現存的各個年金制度中，勞保年金及國民年金制度仍須改革，對於經濟較弱勢者也應有基本保證年金的設計，期待這屆立法院能夠負責任地將上述改革法案妥善修正通過，給予台灣民眾一個更確定、有尊嚴、有保障的老年生活。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞向中央社記者表示，政府給予軍公教的契約都被改了，又污名化軍公教，未來優秀的人才怎麼會想進入這個體系，且現在是募兵制，也可能會募不到兵；年金是有改革的必要，但不能直接這樣一刀切，這會破壞未來的文官制度、教育制度與國防安全。

立法院時代力量民進黨

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