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軍人年改三讀了！ 18％優存有條件免砍

軍人年改三讀 八百壯士：遍地開花監督政府

2018-06-21 01:28中央社 台北20日電

軍人年金改革三讀，反年改團體八百壯士執行長羅睿達今天表示，30日將成立協會提釋憲，並動員所有力量，遍地開花地監督政府不當施政。

立法院臨時會院會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。。

羅睿達晚間告訴中央社記者，八百壯士結束在立法院外485天的埋鍋造飯，將轉型成「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預計30日成立，持續協助軍人後續釋憲、訴願、訴訟及個人釋憲，提供所有諮詢服務。

羅睿達說，將關注軍改實施日期，待日期公布後，立即提釋憲，並將動員所有力量，遍地開花、如影隨形監督政府所有不公不義施政，未來總統蔡英文、副總統陳建仁與行政院長賴清德等人去哪，就去哪陳情；關注議題不只是年改，只要政府施政有問題就指正。

他說，八百壯士不想暴力抗爭，會藉合法抗議與陳情，把中華民國導向正確思維與程序正義，讓民眾了解民主進步黨真面目，投票時選出真正為國家服務的政黨與政治人物。

另外，軍改案進行三讀程序時，中國國民黨籍立法委員前往八百壯士在立法院外的帳篷聲援，國民黨籍立委費鴻泰表示，這幾個月來，他們的心與八百壯士和公教團體結合在一起，了解軍公教心裡的苦與怨，他會向國民黨立法院黨團建議，如果兩年後國民黨拿回政權，「該改的通通改回來」。

立法院釋憲國民黨

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