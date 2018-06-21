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軍人年改三讀通過 賴清德：新制有利募兵制推動

2018-06-21 00:02聯合報 記者陳熙文╱即時報導

立法院昨三讀通過軍人年改法案，行政院長賴清德於臉書上感謝立法院，以及各部會同仁積極協調凝聚共識，也強調，年改新制施行後可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人的家庭生活。

以下是賴清德臉書全文：

立法院臨時會通過了「陸海空軍軍官士官服役條例」，這次的修法以「促進招募、穩定現役、照顧退員」為目的，考量軍人職業特殊性，設計出以照顧中低階及短年資人員的「軍人退撫制度」新制。

我國現行的軍人退撫制度，因過去十幾年來數次軍隊組織精簡與兵制改變，使得軍隊員額大幅減少，導致軍人退撫基金收支加速失衡，修法前的提撥制軍人退撫制度，已無法解決軍人退撫基金提早破產的問題。

這次修法重點為：調整退除給與基準計算方式以服役期間最後五分之一年資之本俸平均數加一倍為基數；起支俸率55%並依每年年資給付2%，最高核給俸率軍官上限90%而士官上限95%；繳交費率提高至12%~18%；優惠存款十年落日；再任職務薪資規範；制度監控檢討，而透過修正之新措施，未來軍人退撫基金財務得以維持30年穩健運作。新的制度施行後可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人的家庭生活，達成健全軍人退撫基金，使其永續經營之政策目標。

感謝立法院蘇嘉全院長、蔡其昌副院長、柯建銘總召還有民進黨黨團的大力支持，也感謝各部會同仁積極協調凝聚共識，讓軍人退撫制度更加健全，未來我們繼續團結為台灣的永續發展打拚。

（翻攝賴清德臉書）
（翻攝賴清德臉書）
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退伍軍人立法院年改

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