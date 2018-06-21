軍人年改三讀 蔡總統：危機被我們克服了

2018-06-21 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在軍人年改法案三讀通過後，蔡英文總統透過臉書表示，兩年前的政府精算報告提出警示，制度失衡的年金將陸續破產，「這些危機，現在都被我們克服了。」這兩年來她因此面對很多責難，這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。「不過，我從來沒有任何猶豫。」「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」

蔡總桶表示，兩年前，政府的精算報告就提出警示，制度失衡的公務人員年金預計在2031年破產，教師年金預估在2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。「這些危機，現在都被我們克服了。」

蔡總統說，為了把國家從可見危機當中拉回來，她把年金改革視為任期當中最重要的任務。這兩年來她因此面對很多責難，這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。

蔡總統表示，「不過，我從來沒有任何猶豫。」「台灣正在跟時間賽跑，改革必須從我的手中啟動。」繼去年完成公教年金改革之後，《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案剛剛也三讀通過，新的軍人年金制度即將上路。

蔡總統強調，不只解決財務問題，新的制度更考慮到軍人的特殊性，以「長留久用」的精神來設計。感謝國會的理解和支持，也感謝行政團隊的全力以赴，共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」 在軍人年改完成三讀後，蔡英文總統透過臉書發表看法。照片翻自總統臉書。 分享 facebook

【中央社台北20日電】

總統蔡英文今天感謝國會與行政團隊，共同完成既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年金改革方案，「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了」。

立法院臨時會院會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

蔡總統深夜透過社群網站臉書（facebook）貼文表示，2年前政府精算報告就警示，制度失衡的公務人員年金預計西元2031年破產，教師年金預估2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。「這些危機，現在都被我們克服了」。

蔡總統說，為把國家從可見危機當中拉回來，她把年金改革視為任期當中最重要任務。「這2年來我因此面對很多責難，這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。」

「不過，我從來沒有任何猶豫。台灣正在跟時間賽跑，改革必須從我的手中啟動」，蔡總統說，繼去年完成公教年金改革後，陸海空軍軍官士官服役條例剛剛也三讀修正通過，新的軍人年金制度將上路。

蔡總統表示，不只解決財務問題，新制度更考慮軍人特殊性，以「長留久用」精神設計。感謝國會理解和支持，也感謝行政團隊全力以赴，「我們共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」