親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
拒陸矮化拒搭機
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

世足／進化C羅閃耀葡式勝利 摩洛哥時運不濟悲壯出局

軍人年改三讀 蔡總統：危機被我們克服了

2018-06-21 00:01聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
分享
在軍人年改法案三讀通過後，蔡英文總統透過臉書表示，兩年前的政府精算報告提出警示，制度失衡的年金將陸續破產，「這些危機，現在都被我們克服了。」這兩年來她因此面對很多責難，這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。「不過，我從來沒有任何猶豫。」「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」

蔡總桶表示，兩年前，政府的精算報告就提出警示，制度失衡的公務人員年金預計在2031年破產，教師年金預估在2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。「這些危機，現在都被我們克服了。」

蔡總統說，為了把國家從可見危機當中拉回來，她把年金改革視為任期當中最重要的任務。這兩年來她因此面對很多責難，這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。

蔡總統表示，「不過，我從來沒有任何猶豫。」「台灣正在跟時間賽跑，改革必須從我的手中啟動。」繼去年完成公教年金改革之後，《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案剛剛也三讀通過，新的軍人年金制度即將上路。

蔡總統強調，不只解決財務問題，新的制度更考慮到軍人的特殊性，以「長留久用」的精神來設計。感謝國會的理解和支持，也感謝行政團隊的全力以赴，共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」

在軍人年改完成三讀後，蔡英文總統透過臉書發表看法。照片翻自總統臉書。
在軍人年改完成三讀後，蔡英文總統透過臉書發表看法。照片翻自總統臉書。
分享

【中央社台北20日電】

總統蔡英文今天感謝國會與行政團隊，共同完成既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年金改革方案，「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了」。

立法院臨時會院會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

蔡總統深夜透過社群網站臉書（facebook）貼文表示，2年前政府精算報告就警示，制度失衡的公務人員年金預計西元2031年破產，教師年金預估2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。「這些危機，現在都被我們克服了」。

蔡總統說，為把國家從可見危機當中拉回來，她把年金改革視為任期當中最重要任務。「這2年來我因此面對很多責難，這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。」

「不過，我從來沒有任何猶豫。台灣正在跟時間賽跑，改革必須從我的手中啟動」，蔡總統說，繼去年完成公教年金改革後，陸海空軍軍官士官服役條例剛剛也三讀修正通過，新的軍人年金制度將上路。

蔡總統表示，不只解決財務問題，新制度更考慮軍人特殊性，以「長留久用」精神設計。感謝國會理解和支持，也感謝行政團隊全力以赴，「我們共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」

軍人年改方案破產年金改革

相關新聞

軍人年改三讀了！ 18％優存有條件免砍

2018-06-20 23:45

軍人年改三讀通過 賴清德：新制有利募兵制推動

2018-06-21 00:02

藍委：兩年後若贏回政權 把該改的都改回來

2018-06-21 00:02

軍改條文完成二讀 國民黨團：已盡最大努力

2018-06-20 22:31

係真A！有退休公教人員18% 優存利息7月1日就歸零

2018-06-20 22:30

不服年金被砍？保訓會：公務員提復審、教師提訴願

2018-06-20 21:52

立院二讀 軍人18％優存確定分10年落日

2018-06-20 21:19

軍人年改二讀 起支俸率55+2

2018-06-20 21:05

影／軍改案闖關拚三讀 民進黨強勢表決力壓在野黨

2018-06-20 20:16

不服年金縮水 退休公教可提復審訴願

2018-06-20 20:08

立院二讀 軍士官任私立大專專職教師停發退俸

2018-06-20 18:44

影／軍改爭議條文今表決 「八百壯士」立院場外遊行

2018-06-20 17:30

軍人年改7月起上路 領多少套這公式就知道

2018-06-20 17:29

林萬億：年改迫在眉睫 不覺得自己官位多偉大

2018-06-20 14:22

八百壯士守立院外：若強行闖關將提釋憲

2018-06-20 14:19

軍改拚三讀 藍綠一早爆衝突

2018-06-20 14:16

公教年改處分書 網路謠言多

2018-06-20 14:14

年改亂糟糟 退休公教人員四處求援

2018-06-20 14:11

八百壯士預告「未來將轉型對抗台獨」

2018-06-20 11:27

立院審軍改 民進黨人數優勢收復主席台

2018-06-20 11:03

軍改力拚三讀 林萬億：官位沒多偉大，重點是讓制度永續

2018-06-20 10:43

立法院今預計三讀軍改 國民黨占主席台

2018-06-20 08:48

立院審軍改 國民黨團占據主席台

2018-06-20 08:25

林萬億駁年改害晚景淒涼 侯漢廷：將心比心

2018-06-20 07:07

今日新聞看點／柯建銘：軍人年改案最快今三讀

2018-06-20 06:05

軍改15爭議條文今表決 朝野備戰

2018-06-20 00:09

軍改七一難上路？ 國防部說出難處…

2018-06-20 00:04
看更多

熱門文章

賴英里慶生之旅 李世聰出動21億私人飛機

2018-06-20 09:18

軍人年改7月起上路 領多少套這公式就知道

2018-06-20 17:29

遭黃光芹指獲高市標案獨厚 周玉蔻：合法標可以查

2018-06-20 09:20

探視鳳梨伯後 馬英九一口氣訂購百箱鳳梨贈立委

2018-06-20 15:47

姚文智說「綠」是台灣價值 孫大千列5問題要他開釋

2018-06-20 08:30

呂秀蓮談居住正義 「大學剛畢業憑什麼買得起房」

2018-06-20 11:51

林萬億駁年改害晚景淒涼 侯漢廷：將心比心

2018-06-20 07:07

教部：侯友宜太太租給文大的宿舍 曾獲教部補助　

2018-06-20 17:42

立院二讀 軍人18％優存確定分10年落日

2018-06-20 21:19

6點聲明外 侯友宜：不要錯估我的戰鬥意志

2018-06-20 15:21

軍改力拚三讀 林萬億：官位沒多偉大，重點是讓制度永續

2018-06-20 10:43

包正豪狠酸陳師孟：東廠鷹犬應該蠻貼切

2018-06-20 07:14

立院二讀 軍士官任私立大專專職教師停發退俸

2018-06-20 18:44

抵制改名外國航空 台灣還槓過那些踩雷國家？

2018-06-20 08:00

揚棄長城秋海棠？軍官設計新隊徽 陸軍納研改運用　

2018-06-20 10:57

文大：大群館宿舍獲補助款 從未拿來支應租金

2018-06-20 21:26

「自己的LP自己捧」競選影片無下限 台南參選人重味比瘋狂

2018-06-20 10:00

黃智賢：硬搞南向 香蕉鳳梨賣東南亞笑死人

2018-06-20 11:36

開戰了！ 竹市議長服務處指控民進黨企圖作掉謝文進

2018-06-20 17:30

國軍新野戰口糧 滿意度最高的是這種硬邦邦的餅

2018-06-20 11:59

三千愛滋病友名單驚傳外洩 衛生局回應了

2018-06-20 10:51

陳明文張花冠代理人之戰 吳芳銘宣布無黨參選嘉義縣長

2018-06-20 17:33

文大宿舍爭議 侯辦再發6點聲明駁斥不實指控

2018-06-20 10:34

軍人年改三讀了！ 18％優存有條件免砍

2018-06-20 23:45

係真A！有退休公教人員18% 優存利息7月1日就歸零

2018-06-20 22:30

高市長擬參選人民調：不滿一例一休高於年金改革

2018-06-20 16:15

找金正恩背書！ 台灣到底哪個參選人這麼狂

2018-06-20 09:00

檢警偵查慈湖潑漆案有無疏失 陳師孟高涌誠要查

2018-06-20 15:10

吳伯雄80大壽 藍綠大老齊賀

2018-06-20 01:07

蘇貞昌酸新北市府幫侯友宜太多忙 市府神回應..

2018-06-20 12:29

軍人年改二讀 起支俸率55+2

2018-06-20 21:05

不服年金縮水 退休公教可提復審訴願

2018-06-20 20:08

文大宿舍關說疑雲 綠議員公布北市府備忘錄

2018-06-20 14:36

侯友宜法會行程取消 廉政署：貫徹行政中立

2018-06-20 07:49

國民黨評估雙北選情穩定 目標拚過半執政

2018-06-20 17:10

【長知識】空軍追悼吳彥霆的「追思致敬隊形」是什麼？

2018-06-20 15:11

侯友宜文大宿舍案 段宜康：真正該調查是新北市府

2018-06-20 10:00

月票爭議 姚文智團隊反擊：柯文哲急了在引戰

2018-06-20 12:14

影／軍改案闖關拚三讀 民進黨強勢表決力壓在野黨

2018-06-20 20:16

黃光芹摃周玉蔻 高市文化局：標案合法，勿對人不對事

2018-06-20 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top