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軍人年改三讀了！ 18％優存有條件免砍

2018-06-20 23:45聯合報 記者鄭媁╱即時報導

立法院長蘇嘉全（右）敲槌，立法院三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案。記者...
立法院長蘇嘉全（右）敲槌，立法院三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案。記者曾學仁／攝影
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立法院臨時會晚間三讀修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，包括起支俸率、18%優存分10年落日、退休總所得低於38990元不受影響，皆照行政院版本表決通過，並授權行政院定施行日期，軍公教退撫新制歷時2年多，終於陸續完成修法。

立法院臨時會在本周二先完成部分無爭議條文的二讀程序後，院會經過一整天、長達十多個小時的逐條發言，國民黨團在發言完最後一條後即退席抗議，全案以55票數、0人反對，表決通過軍改法案三讀。

三讀條文確立軍人退撫新制的計算基準，未來服役滿20年、起支俸率為55%，每增加1年加2%，所得替代率上限部分，軍官為90%，士官95%，以鼓勵國軍長留久用。

備受矚目的18%優存退場機制，若退役軍人的原月退所得高於新制月退休俸，差額將分10年平均調降，本金於第11年歸還。領一次退者，新制施行時降至12%，每2年調降2%，直至第7年調降為6%。

而俗稱樓地板的最低生活保障金額，三讀條文明定，退休總所得但凡低於38990元、以及因公傷殘、85歲以上的校級以下軍官、士官，18%優存不受影響。法定提撥率則比照公教人員，由現行12%，逐年提高至18%。

支領退休俸的軍士官若要轉任由政府編列預算支給俸給、行政法人、政府捐贈經費達20%的法人或事業，以及私立大學專任教師等職務，月薪超過33140元者，停發月退俸。

針對政府挹注退撫基金部分，原行政院版明定將分10年挹注軍人退撫基金1000億元，國民黨團在協商時要求寫明每年撥補數額，避免到最後一年才一口氣撥入全額。朝野因此達成共識，政府每2年須撥補200億元，分10年編列總額1000億元挹注退撫基金，確保基金永續。

在朝野協商中爭議不小的離婚配偶年金請求權及遺屬年金，民進黨團也比照公教、強勢通過政院版。與軍士官婚姻存續滿2年者，離婚配偶可請求分配軍士官1/2的退伍金或退休俸。遺屬年金則明定，軍人退伍後結婚但亡故者，配偶須年滿55歲、婚姻關係滿10年，可請領半數月退俸。

【中央社台北20日電】

立法院臨時會院會今天三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

院會歷經超過11小時處理軍改案爭議條文，在晚間10時8分開始三讀程序，並在晚間11時20分三讀修正通過。

三讀修正通過條文明定，軍人年金樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，軍官所得替代率上限為90%、士官95%。

領退休俸的退役軍人原領月退休所得（含18%優存）高於新制月退休俸，差額將分10年平均調降，以減少衝擊，18%優存本金在第11年歸還；原領月退休所得低於新制月退休俸或樓地板者不受影響。

軍人婚姻立法院

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