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軍人年金改革修法大事紀

2018-06-20 23:49中央社 台北20日電

立法院臨時會院會今天三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，立下軍人年金改革里程碑，以下為軍人年改大事紀。

--105年5月20日，總統蔡英文在就職演說中表示，年金制度如果不改就會破產，將召開年金改革國是會議，由不同階層、不同職業代表，在社會團結基礎上共同協商。

--105年5月27日，蔡總統核定設置要點，總統府國家年金改革委員會由副總統陳建仁任召集人。

--105年6月8日，總統府公布年改會名單，行政院同日成立年金改革辦公室。

--105年6月8日到106年11月30日，國軍退除役官兵輔導委員會於19縣市辦理38場座談會，與2753名退役軍人、415名社團代表溝通，各榮民服務處也辦理534場分區座談，計1萬7309人參加。

--105年7月28日，年改會第6次委員會議討論軍人保險制度與退撫制度，國防部為使國軍部隊著重戰訓本務、救災工作，以維護國家安全立場，建議政府針對軍職人員年金改革單獨處理，但參酌各職域制度，研修合理可行措施。

--105年8月22日到11月22日、106年7月7日到11月24日，退輔會主任委員拜訪各軍種退役上、中、少將及各階校級、士官級代表計3948人，也拜訪50個全國性退役軍人社團。

--106年1月22日，總統府召開年改全國大會，會中建議軍人退撫制度單獨設計，但除軍人服役特性所需的差異設計，其餘制度內涵仍宜與公教人員一致。

--106年11月14日，國防部公布軍人退撫新制草案重點，包括「國軍從優照顧」、「節省經費挹注基金，可運作30年無虞」與「調高提撥率與公教一致」三項重點。

--106年11月14日到12月8日，國防部辦理7場座談會，共3220名各階志願役官兵代表人與會；另外，各軍種司令部對所屬單位辦理說明會宣導，計13萬4527人參與。

--107年2月27日，反軍改團體八百壯士成員突襲立法院，退役上校繆德生意外墜樓，3月5日過世。

--107年3月8日、16日，陳副總統兩度邀民主進步黨籍立法委員討論軍人年改案。

--107年4月12日，行政院院會通過「55+2版」軍人年改草案，樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，俸率採計上限，軍官不超過90%、士官不超過95%。

--107年4月25日，立法院舉辦軍人年改公聽會，場外發生激烈衝突，多名記者、警員遭陳抗群眾毆打，八百壯士發言人吳斯懷向媒體及全國民眾道歉。

--107年5月10日，立法院外交及國防委員會初審通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案，但退俸起支俸率、18%優存調降與退撫基金提撥費率等關鍵條文，朝野無共識，送院會協商。

--107年6月20日，在八百壯士等成員場外抗爭下，立法院臨時會院會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

軍人年改立法院

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