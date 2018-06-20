影／軍改爭議條文今表決 「八百壯士」立院場外遊行

2018-06-20 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳聖文 ╱即時報導



立法院臨時會今天處理軍人年改爭議條文，反年改團體「八百壯士」下午繞行立法院周邊遊行，不時鳴笛、喊口號抗議，退將吳其樑表示，將改變長久以來在街頭埋鍋造飯的抗議模式，未來要成立社團組織，維護退休軍、警權益、抗爭到底。