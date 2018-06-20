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影／軍改爭議條文今表決 「八百壯士」立院場外遊行

2018-06-20 17:30聯合報 記者陳聖文╱即時報導

立法院臨時會今天處理軍人年改爭議條文，反年改團體「八百壯士」下午繞行立法院周邊遊行，不時鳴笛、喊口號抗議，退將吳其樑表示，將改變長久以來在街頭埋鍋造飯的抗議模式，未來要成立社團組織，維護退休軍、警權益、抗爭到底。

吳其樑說：「那他（民進黨）要強行通過，他土匪有甚麼辦法，我們也無可奈何，因為這個民主時代（會覺得無奈嗎？）我們當然覺得無奈，我們也沒有拿槍，有槍我們馬上革命了，強行過關的話，我們八百壯士要進入長期的抗戰，要成立一個社團，成立以後有理事長，有常務理事，有監事，將來是個正式的組織。」

立法院臨時會今天處理軍人年改爭議條文，反年改團體「八百壯士」下午繞行立法院周邊遊...
立法院臨時會今天處理軍人年改爭議條文，反年改團體「八百壯士」下午繞行立法院周邊遊行。記者陳聖文／攝影
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