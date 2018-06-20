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軍人年改7月起上路 領多少套這公式就知道

2018-06-20 17:29聯合晚報 記者 許家瑜劉宛琳程平、郭品嫻、楊懿、陳易辰／製作

軍人年改將連同公教人員年改，於7月1日上路。 本報資料照片／記者余承翰攝影
軍人年改將連同公教人員年改，於7月1日上路。 本報資料照片／記者余承翰攝影
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軍人年改七月一日即將上路，包含所得替代率、18%優惠存款都會受到影響，不過本次修法設有最低保障金額3萬8990元，不管一次退還是月退低於這個門檻，既有的月退及18%都不受影響。

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新舊制差多少？

新制的月退俸怎麼計算？

公式：每月可領金額=最後在職本俸x2x俸率。月退休俸起支俸率為55%，每增加服役1年，俸率增加2%，依服役實際年資計，軍官不得超過90%，士官不得超過95%。

軍改退休俸率計算公式。 圖／取自退輔會
軍改退休俸率計算公式。 圖／取自退輔會
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若軍官服役26年退伍，套用公式計算就是：55%+(26-20)x2%=67%；若軍官服役38年退伍，套公式就是55%+(38-20)x2%=91%，由於超過門檻，適用90%。

若士官服役39年退伍，套用公式計算就是55%+(39-20)x2%=93%；若士官服役41年退伍，套公式就是55%+(41-20)x2%=97%，由於超過門檻，適用95%。

歷經四百多天抗爭，軍人年改仍將實施。 本報資料照片／記者杜建重攝影
歷經四百多天抗爭，軍人年改仍將實施。 本報資料照片／記者杜建重攝影
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中校11級為例

（本俸4萬3700元、舊制15年+新制6年=服役年資21年者）

★現行退休所得：

舊制15年：「本俸x俸率+930=43700x(15x5%)+930=33705」；新制6年：「本俸x2x俸率=43700x2x(6x2%)=10488」，也就是舊制33705元+新制10488元+優存利息19140元=63333元。

★新月退休俸：

43700x2x〔55%+（21-20）x2%〕＝49818

將原月退63333-新月退49818＝13515；13515÷10＝1352

小結：63333元分十年，每年減1352元，到49818元為止


一等士官長20級為例

（本俸3萬8900元，舊制15年＋新制20年＝服役年資35年）

★現行退休所得：

舊制15年：「本俸x俸率+930=38900x(15x5%)+930=30105」；新制20年：「本俸x2x俸率=38900x2x(20x2%)=31120」，也就是舊制30105元+新制31120元+優存利息17758元=78983元。

★新月退休俸：

38900x2x〔55%+（35-20）x2%〕＝66130

將原月退78983-新月退66130＝12853；12853÷10＝1285

小結：66130元分十年，每年減1285元，到66130元為止

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