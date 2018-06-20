親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
拒陸矮化拒搭機
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

算算誰籌碼多 謝金河：川普的七傷拳 比誰傷得重

挺以色列！ 美退出聯合國人權理事會

林萬億駁年改害晚景淒涼 侯漢廷：將心比心

2018-06-20 07:07聯合報 記者楊德宜╱即時報導

《中央社》報導，清大榮譽教授李家同日前指年改讓他晚景淒涼；主責年改的政務委員林萬億駁晚景淒涼說，並指試算李的月退10年後仍逾6.7萬元。新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書說，淒涼，不在薪資數字的多寡，而在過去的努力被抹煞、在過去的奉獻未得到尊重、在遭受無數的輿論批評，卻毫無還手反擊的能力、在午夜夢迴時突然驚醒，發現自己已不再被台灣需要。

他說，早年奉獻一生，晚年卻罵名隨身；沒有對不起社會，卻被社會嫌棄、遺棄。將心比心，任何人都會感到淒涼。

侯漢廷說，李家同若當年選擇留在美國，薪水何只百萬、退休金更以美金計算。但李返台建設40多年，除了學術上的成就，更關注弱勢學生、增加殘障生學習機會，退休後一心奉獻照顧偏鄉教育。

侯漢廷表示，一輩子奉公守法、熱心公益、積極付出的「好人」，只因意識形態不對，就連跟友人私下的通信紀錄，都被揭發批鬥。批鬥者，對教育及對台灣的付出恐怕沒有李家同多，但他們要嘛身居要職，要嘛掌握媒體聲量。他們振臂高呼，無數酸民蜂擁而上，「老賊」、「米蟲」罵名過後，除了仇恨，什麼也沒有留下。這當然是「淒涼」。

侯漢廷表示，敬老尊賢既是傳統美德，亦是文明進步與否的成熟象徵。更何況是有貢獻的長者。好人被糟蹋，是台灣社會的淒涼。

新黨新思維中心主任侯漢廷。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
新黨新思維中心主任侯漢廷。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
分享

侯漢廷李家同年改

相關新聞

軍改七一難上路？ 國防部說出難處…

2018-06-20 00:04

今日新聞看點／柯建銘：軍人年改案最快今三讀

2018-06-20 06:05

軍改15爭議條文今表決 朝野備戰

2018-06-20 00:09

砍退休金李家同嘆晚景淒涼 周偉航建議可換領等值香蕉

2018-06-19 21:41

八百壯士遊行和平落幕 取消立院夜宿行程

2018-06-19 17:09

稱經濟好卻說公教退撫金破產 全教產批蔡政府矛盾

2018-06-19 14:21

軍改立院開戰 時力支持7月上路

2018-06-19 12:02

軍改保留條文 明起表決

2018-06-19 11:57

八百壯士再度集結 不排除下午三點丟水球抗議

2018-06-19 11:27

立院拚軍改三讀 八百壯士：不排除任何陳抗

2018-06-19 10:56

軍人年改案拚三讀 朝野恐上演表決大戰

2018-06-19 06:04
看更多

熱門文章

中央研究院澄清 李遠哲未領月退休金

2018-06-19 20:25

政府鼓勵拒搭矮化航空 包正豪：禁飛台灣就好了！

2018-06-19 07:47

吳音寧不再到議會備詢？張永成批民進黨護成「媽寶」

2018-06-19 15:23

孫大千指2政治事件 成柯文哲布局「棄綠保柯」關鍵

2018-06-19 08:13

誰叫你岳父有錢？選舉到 參選人太座娘家就挨打

2018-06-19 08:00

因文大案要被換掉？ 侯友宜：我會贏得選戰

2018-06-19 19:58

不顧紀律委員會決議 陳師孟再度約詢北檢檢察官

2018-06-19 14:47

月票0元有理？柯文哲嗆姚文智：公布你的計算方式

2018-06-19 09:18

兩岸對抗 航空業嘆：是否回到「白手套」模式

2018-06-19 12:16

少搭更名航空？旅行社業者表態

2018-06-19 16:09

【重磅快評】勾踐附身陳師孟 監院寫下最離奇的篇章

2018-06-19 16:57

江宜樺：我不反對非核家園 但蔡政府的口號讓人民受苦

2018-06-19 12:18

何博文嗆邱敬斌：「要摔紙來我這裡摔」

2018-06-19 15:28

砍退休金李家同嘆晚景淒涼 周偉航建議可換領等值香蕉

2018-06-19 21:41

稱經濟好卻說公教退撫金破產 全教產批蔡政府矛盾

2018-06-19 14:21

影／軍改案明三讀 民進黨同意7月1日暫緩上路

2018-06-19 18:12

【重磅快評】看見大阪地震 災應怎可不列「前瞻」？

2018-06-19 09:57

綠就是台灣價值？陳芳明：什麼時候變成顏色問題？

2018-06-19 10:14

雙北月票吃到飽只要800元？丁守中：經過精算

2018-06-19 16:48

陳師孟「勾踐附身」反迴避 前監委：有失監委身份

2018-06-19 10:17

月票0元可行？ 北市府：一年得補貼3百億才做得到

2018-06-19 14:53

參選新北市長？黃國昌：目前不在我工作清單上

2018-06-19 09:36

要求迴避諷扁劇案 陳師孟：將「勾踐附身」以牙還牙

2018-06-19 09:45

會跑的遠程雷達站 海軍「蒼穹專案」突破關鍵技術

2018-06-19 11:05

拒搭屈服大陸的航空 謝立功：小英對兩岸毫無政策可言

2018-06-19 15:47

拔管封侯殺瑜 葉毓蘭：台灣快成殺戮戰場

2018-06-19 13:00

北農常董：民進黨護航太過 吳音寧變「媽寶」

2018-06-19 14:46

改列「中國台灣」拒搭機？王鴻薇批：用民粹遮掩困境

2018-06-19 15:08

鼓勵拒搭更改我註記航空公司？學者：政府無招又無能

2018-06-19 11:26

軍改七一難上路？ 國防部說出難處…

2018-06-20 00:04

拒搭屈服中國的航空 陸媒：反制動作意料之中

2018-06-19 10:24

美NDAA加強支持台灣 大陸駐美公使：誤判將導致後果

2018-06-19 22:22

雙北月票0元？前悠遊卡董座戴季全：我完全反對

2018-06-19 20:12

侯友宜遭抹黑？ 朱立倫不擔心：民眾心意已決

2018-06-19 09:58

文大宿舍「關說」疑雲 林洲民：新北有先致電告知

2018-06-19 14:39

國民黨廢止促轉條例等四公投案 全遭中選會駁回

2018-06-19 19:05

拒搭屈服中國的航空？李鴻鈞批李大維：下下策

2018-06-19 11:13

八百壯士遊行和平落幕 取消立院夜宿行程

2018-06-19 17:09

冷眼集／擋公投 中選會越來越敢…

2018-06-20 00:39

冷眼集／官員激情演出 顧了面子，裡子呢？

2018-06-19 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top