林萬億駁年改害晚景淒涼 侯漢廷：將心比心

2018-06-20 07:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



《中央社》報導，清大榮譽教授李家同日前指年改讓他晚景淒涼；主責年改的政務委員林萬億駁晚景淒涼說，並指試算李的月退10年後仍逾6.7萬元。新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書說，淒涼，不在薪資數字的多寡，而在過去的努力被抹煞、在過去的奉獻未得到尊重、在遭受無數的輿論批評，卻毫無還手反擊的能力、在午夜夢迴時突然驚醒，發現自己已不再被台灣需要。

他說，早年奉獻一生，晚年卻罵名隨身；沒有對不起社會，卻被社會嫌棄、遺棄。將心比心，任何人都會感到淒涼。

侯漢廷說，李家同若當年選擇留在美國，薪水何只百萬、退休金更以美金計算。但李返台建設40多年，除了學術上的成就，更關注弱勢學生、增加殘障生學習機會，退休後一心奉獻照顧偏鄉教育。

侯漢廷表示，一輩子奉公守法、熱心公益、積極付出的「好人」，只因意識形態不對，就連跟友人私下的通信紀錄，都被揭發批鬥。批鬥者，對教育及對台灣的付出恐怕沒有李家同多，但他們要嘛身居要職，要嘛掌握媒體聲量。他們振臂高呼，無數酸民蜂擁而上，「老賊」、「米蟲」罵名過後，除了仇恨，什麼也沒有留下。這當然是「淒涼」。