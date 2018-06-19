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軍人年改案拚三讀 朝野恐上演表決大戰

2018-06-19 06:04聯合報 記者鄭媁╱即時報導

圖為反年改團體八百壯士及軍公教團體，動員集結在司法院大門口，大喊「違憲亂政！」，...
圖為反年改團體八百壯士及軍公教團體，動員集結在司法院大門口，大喊「違憲亂政！」，提出聲請釋憲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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立法院臨時會今天處理攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，預估最快明天可完成三讀。因尚有關鍵條文未達共識，朝野恐上演表決大戰。國民黨團書記長李彥秀揚言，若剩餘條文民進黨團一字不讓，將提出千案修正動議捍衛退伍軍人權益。民進黨團雖有挑燈夜戰的心理準備，總召柯建銘仍喊話，盼珍惜協商成果，「案海戰術」可以免了。

李彥秀說，軍人年改過程中，總統府秘書長甚至直接參與民進黨團大會，行政院甚至要求限時修法。這次國防部內部訊息透漏，政委林萬億要求國防部協商過程只能捍衛行政院版不能妥協，甚至傳出要求無視協商結論直接回歸表決，令人擔憂。

她強調，朝野花了4天時間取得的部分共識，不應該因為賴清德或林萬億的堅持而有所變化。國民黨團仍希望今能針對部分條文取得共識，為現役及退役軍人取得實質的權益，也保留退役軍人團體提出釋憲的空間，盼朝野都能尊重朝野協商共識跟努力。

對於國民黨團指控「強渡關山」，民進黨團總召柯建銘表示，上周各黨團都盡力參與協商，過程很理性，也沒有拍桌子，如果民進黨團要強渡關山，就直接表決就好；他很感謝各黨團的努力，也希望大家共同珍惜協商的成果，「不要再翻案了」。

柯建銘說，協商過程中，民進黨也有退讓，希望國民黨團不要再搞「案海戰術」了，也不要繼續占領主席台，「不必再表演一次了」。

外傳行政院及民進黨皆否認軍改條文一字不讓，更斥是假新聞，李彥秀也質疑，民進黨執政以來的歷次重大法案修法，從兩次勞基法修法，到公教年金改革，行政院甚至總統府介入主導修法的前例有少過嗎？行政院發言人徐國勇的嚴正否認，恐怕才是此地無銀三百兩的假新聞。

民進黨退伍軍人國民黨軍人年改方案

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