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軍人年改 遺屬年金請領條件可望放寬

2018-06-19 02:58中央社 台北18日電

立法院會明天將處理軍改案，負責年改的政委林萬億今天說，為了公平與保障弱勢，政院也支持民進黨團與在野黨協商有共識後進行微調，例如遺屬年金不用硬性規定結婚滿10年才可領。

立法院會明天將處理攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，立法院長蘇嘉全將在明天上午召開最後的朝野協商。

行政院政務委員林萬億晚間告訴中央社記者，他今天下午與立院民進黨團總召柯建銘等人進行溝通與說明，表達政院希望維持政院版軍人年改的起支俸率，與18%優惠存款利率分10年退場的基本大架構，但在野黨提出一些保障弱勢的考量，政院也不反對微調，保留民進黨團跟在野黨協商的空間。

林萬億說，例如遺屬年金，政院版草案明定軍人退伍後結婚但亡故者，配偶須年滿55歲、婚姻關係滿10年才可請領月退俸的1/2，與公教人員年改的規定一樣，但國民黨立委希望放寬條件，不要硬性規定滿10年，這部分就可進行協商。至於要放寬到多少年，就尊重黨團協商的結論。

林萬億表示，又如朝野黨團在15日協商時達成的共識，對於約400位因公傷殘者，以及14位超過85歲以上的老兵，保留18%優惠存款；或是民進黨團主張退役軍職在私校擔任薪水較低的職員時，可放寬不用停俸，行政院也支持。

他說，他今天代表年改會與行政院，去向民進黨團說明軍改法條架構，並釐清部分立委誤解的用語，例如半俸，是指月退俸總金額的一半，並非指俸率的一半，讓明天黨團協商時的思慮可以更完整。

民進黨年改林萬億

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