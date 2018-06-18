吳斯懷批：國防部退輔會不敢據理力爭 令人失望

2018-06-18 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例」，預期周二或周三將在立院完成三讀，退伍軍人團體「八百壯士捍衛權益」再度發出動員令，號召退伍軍人到立院周邊報到，攜帶防曬好、防雨器具，做好夜宿街頭準備。八百壯士強調，歷經400多天的抗議，最後一里路絕對不缺席，「抗爭無功也要奮戰到底」。

對於國防部、退輔會在這次軍人退撫修法過程的表現，「八百壯士」副指揮官兼發言人、退役中將吳斯懷說，了解嚴德發部長與邱國正主委有其難處，必須配合綠營政策，不可能指望他們將整個年改政策翻案；但是對於一些「可以爭」的小地方，兩個部會也不願表態，這部分實在令大家很失望。

吳斯懷指出，所謂「可以爭」的部分，包括退伍軍人轉任私校教職員就不得領終身俸、退伍上校停發子女教育補助費、因公傷殘軍人的18%優存也遭取消等。這些項目牽涉的人數與金額不大，但卻是政府願不願站在軍人立場、將心比心的象徵。

他表示，在協商過程中，國民黨、親民黨立委都曾努力「做球」，八百壯士對此表達感激。但很遺憾的是，國防部、退輔會卻不敢配合據理力爭。

嚴德發畢業於陸軍官校44期（64年班），陸官44期同學會也發表公開信，對老同學「未發揮善盡照顧軍人權益及尊嚴應有之責」感到失望；也勸他在關鍵時刻應該展現軍人的風骨，「官位與歷史的評價定位，何者為重？」