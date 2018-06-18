親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
退休金年改衝擊
超商棄食好可惜
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

雨勢大蘇花多處出現瀑布與落石 今晚預警性封路

抗議軍改 嚴德發軍校同學發聲明：盼他別再令大家失望

吳斯懷批：國防部退輔會不敢據理力爭 令人失望

2018-06-18 20:26聯合報 記者程嘉文╱即時報導

軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例」，預期周二或周三將在立院完成三讀，退伍軍人團體「八百壯士捍衛權益」再度發出動員令，號召退伍軍人到立院周邊報到，攜帶防曬好、防雨器具，做好夜宿街頭準備。八百壯士強調，歷經400多天的抗議，最後一里路絕對不缺席，「抗爭無功也要奮戰到底」。

對於國防部、退輔會在這次軍人退撫修法過程的表現，「八百壯士」副指揮官兼發言人、退役中將吳斯懷說，了解嚴德發部長與邱國正主委有其難處，必須配合綠營政策，不可能指望他們將整個年改政策翻案；但是對於一些「可以爭」的小地方，兩個部會也不願表態，這部分實在令大家很失望。

吳斯懷指出，所謂「可以爭」的部分，包括退伍軍人轉任私校教職員就不得領終身俸、退伍上校停發子女教育補助費、因公傷殘軍人的18%優存也遭取消等。這些項目牽涉的人數與金額不大，但卻是政府願不願站在軍人立場、將心比心的象徵。

他表示，在協商過程中，國民黨、親民黨立委都曾努力「做球」，八百壯士對此表達感激。但很遺憾的是，國防部、退輔會卻不敢配合據理力爭。

嚴德發畢業於陸軍官校44期（64年班），陸官44期同學會也發表公開信，對老同學「未發揮善盡照顧軍人權益及尊嚴應有之責」感到失望；也勸他在關鍵時刻應該展現軍人的風骨，「官位與歷史的評價定位，何者為重？」

「八百壯士」新聞稿並指出，既然未來18%優存取消，連此一名詞都消失，那麼退伍軍人們作為優存本金的軍保費用，也應該比照退俸的調降進度分期歸還。如今卻規定必須等到十年之後才退還，等於政府中間十年扣著退伍軍人的存款，藉此賺放款利息。

6月11日，八百壯士當天抗議行動結束時，吳斯懷向現場退伍軍人揮手道別。資料照，記...
6月11日，八百壯士當天抗議行動結束時，吳斯懷向現場退伍軍人揮手道別。資料照，記者胡經周／攝影
分享

退伍軍人嚴德發年改
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

嚴德發軍校同學發表聲明：盼他別再令大家失望

2018-06-18 19:40

林萬億駁軍公教晚景淒涼 張麗善批：砍斷手腳還狡辯

2018-06-18 20:18

公教年改引訴願潮 兩教團不同路

2018-06-18 14:23

民進黨因軍改矮化成政院附庸？ 江啟臣：就看明天

2018-06-18 13:41

政院否認介入軍改 李彥秀：此地無銀三百兩的假新聞

2018-06-18 10:25

試院調查顯示 公職仍被視為鐵飯碗

2018-06-17 23:51

賴揆指示軍改「一字不讓」？政院駁斥

2018-06-17 23:41

李家同嘆年改 林萬億：絕無砍到讓大家晚景淒涼

2018-06-17 22:26

冰島踢出傳奇 蔡正元：即使快破產也沒砍公教退休金

2018-06-17 20:11
看更多

熱門文章

李家同嘆年改 林萬億：絕無砍到讓大家晚景淒涼

2018-06-17 22:26

小英讚漢光演習「看見國軍戰力」 軍事迷卻譏像作秀？

2018-06-18 08:00

「綠」就是台灣價值？ 陳芳明：絕不投民進黨

2018-06-18 13:12

海劍二防空飛彈號稱研發完成 漢光實彈操演竟打不出去

2018-06-18 02:57

蔡英文民調持續下探 孫大千列舉12張芭樂票

2018-06-18 09:02

家庭照顧者支援來了... 長照喘息新制7月上路

2018-06-17 23:33

羅智強爆料：馬英九連嗑5顆車輪餅 就為紅豆那一味

2018-06-18 09:53

出書揭馬英九15個秘密 羅智強：我挺的不是馬英九

2018-06-18 09:37

獨／超商年丟70億食物？ 300超商加盟店聯手抗議

2018-06-17 23:04

勇哥估綠恐輸掉4、5個縣市 還牽拖要邱太三下台

2018-06-18 09:59

【即時短評】報告吳敦義主席 有人在眉來眼去

2018-06-18 13:11

海軍7月九鵬海上實彈操演 沱江艦首度射擊雄二雄三

2018-06-18 10:52

嚴德發軍校同學發表聲明：盼他別再令大家失望

2018-06-18 19:40

日航、全日空屈服改列「中國台灣」 外交部嚴正抗議

2018-06-18 19:10

【重磅快評】拔管、封侯、殺瑜 民進黨可以再血腥一點

2018-06-18 10:25

丁、姚喊恢復敬老金 柯P酸：是選不上才亂喊價嗎？

2018-06-18 10:27

「貨架陳列要有豐富感」超商1年棄食70億元

2018-06-17 23:26

蔡賴民調直落 扁唱衰：很可能輸掉4、5個縣市長

2018-06-18 13:34

總統府：中國的粗暴手段 不會改變台灣是一個國家的事實

2018-06-18 19:07

批台灣價值是一種思想檢查 陳芳明：絕不投票給民進黨

2018-06-18 13:16

影／去中國化卻靠故宮賺錢 網酸：台獨是啃老族

2018-06-18 10:55

謠傳「退休所得重算函是無效處分」銓敘部澄清

2018-06-18 17:27

扁聲援喜樂島「獨立公投」 林濁水嗆：現非獨立國家？

2018-06-18 14:52

林為洲變數…竹縣憂「四國大戰」

2018-06-17 23:57

吳音寧該不該走人？ 人資專家提企業4項檢視標準

2018-06-18 11:59

超商加盟店：強制配銷 食物丟到「厭世」內疚

2018-06-17 23:38

扁嗆民進黨限制發言 要到10萬人集會 「說個夠」

2018-06-18 00:18

公教年改引訴願潮 兩教團不同路

2018-06-18 14:23

國軍研發微型飛彈突擊艇 配備兩枚雄二反艦飛彈

2018-06-18 12:22

侯友宜文大宿舍爭議 林濁水：不講清楚就繼續挨批

2018-06-18 09:18

侯妻公司遭爆和文大宿舍同地址 侯辦：自始設在板橋

2018-06-18 11:34

蔡民調近2字頭 年金、農產衝擊大

2018-06-18 19:32

綠營續打文大宿舍案 李明賢：為救選情作賤文大學生

2018-06-18 14:34

賴揆指示軍改「一字不讓」？政院駁斥

2018-06-17 23:41

管中閔兼獨董爭議 立院法制局籲修法

2018-06-18 00:17

公共政策網路狂提案 燒2兆百元鈔發電勝過離岸發電

2018-06-18 18:05

喘息服務真能喘息？她：照護15年 沒用過半次

2018-06-18 00:05

民進黨因軍改矮化成政院附庸？ 江啟臣：就看明天

2018-06-18 13:41

挺柯P連任? 綠營里長：我挺有做事情的人

2018-06-18 10:33

回鍋戰苗縣？劉政鴻仍在深思

2018-06-18 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top