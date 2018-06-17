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李家同嘆年改 林萬億：絕無砍到讓大家晚景淒涼

李家同嘆年改 林萬億：絕無砍到讓大家晚景淒涼

2018-06-17 22:26中央社 台北17日電

身兼總統府年金改革委員會執行長的政務委員林萬億。圖／聯合報系資料照
身兼總統府年金改革委員會執行長的政務委員林萬億。圖／聯合報系資料照
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年改7月上路，清大榮譽教授李家同日前指年改讓自己「晚景淒涼」；主責年改的政務委員林萬億今天說，年改已考量生活保障，設有樓地板，且試算李家同的月退10年後仍逾6.7萬元。

中國時報13日報導，李家同日前收到退休所得重算處分書，他寫了一封標題為「三封信」的文章表述心情，看到自己退休金被減3、4成，很傷心、頗有晚景淒涼的感覺，已無法去美國參加同學會。

林萬億晚間告訴中央社記者，李家同的年資超過30年，與他相仿，目前月退約新台幣10萬元出頭，7月年改上路後所得替代率降到75%，月退仍有將近8萬元；10年後緩降到60%，仍有6萬7000多元，「那也不至於晚景淒涼」，若10年內公教有調薪，甚至會更高，跟很多勞工比起來，應該算是相對好的退休金。

他說，原本的公教人員退休制度繳得少、領得多，已有7.9兆元的潛藏債務，制度不得不改。前總統陳水扁、馬英九也都力主要年改，到總統蔡英文終於勇敢承擔改革，他可以理解這些被改革的人心情不好，但是回到制度本身，「（基金）已經入不敷出，這是算數問題，沒有人願意拿別人的荷包開玩笑」。

林萬億指出，在設計年改制度時，已經考慮了幾個重要條件，一是所得替代率10年後降到60%，還是比經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均的50%幾要來得高；二是調降不是一次調足，是分10年緩降，讓大家有足夠時間調整退休生活；第三是設定最低生活標準，即3萬2160元的樓地板，隨著軍公教調薪3%，樓地板也跟著提高為3萬3140元，年改已經考慮到維持公務人員的基本生活條件。

林萬億說，去年立法院三讀通過年改制度時，教育部跟銓敘部已經有提供網路試算；公教人員最近收到的處分書，其實只是行政上的通知，年改條件與去年通過的法條都相同，可能最近收到處分書會放大恐懼跟不滿，但法律通過時已經都試算過，絕對沒有所謂砍到讓大家晚景淒涼。

他表示，過去民國81年將公務員退休金從恩給制改為提撥制時，為降低衝擊與反彈，公務員僅需自己提撥8%，但當時委外精算，其實要將近14%才夠；47年開始實施的18%優利存款，當年銀行利率是17%，但現在才1%多，其他都靠政府補貼。退撫基金一開始就不健全，不合理的制度不可能用信賴保障繼續下去，不然到時基金破產，所有人都領不到。

年改林萬億李家同
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