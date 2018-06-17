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軍改釋憲 法學者：若無新理由恐仍合憲

2018-06-17 12:33聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

主張維護退伍軍人權益的八百壯士，針對政府剝奪退休權益立法溯及既往提出釋憲。根據大法官第717號釋憲文，曾針對扁政府限縮18%優存額度政策解釋，認為只要符合公共利益需求，不違憲。學者認為，這次八百壯士針對軍改不溯及繼往及信賴保護原則提釋憲，若提不出新的理由，最後釋憲結果恐怕也是合憲。

文化大學法律研究所教授李復甸表示，大法官過去針對公教的解釋，在這次軍人年改解釋中可能會有兩種作法，第一，可能會因過去解釋過相同的理由，大法官不一定受理，用申請駁回釋憲。第二，大法官看到過去公教年改所做的結果，現在來看認為是不公平，改掉過去717號解釋，讓軍公教的釋憲結果也都被改變。

政治大學法律系教授劉宏恩表示，八百壯士走到最後一步的釋憲，看來是宣示意味較重，他們主張的信賴保護原則，在法律層面看來，不是不能修改，若涉及公益必要，這比例原則是可以隨著做更改，爭執的焦點不能解釋成不能更動，只要符合公共利益需求，這都是可以被改的。

東吳大學法律系副教授胡博硯表示，不同總統提名或是不同政治立場的大法官所做的解釋，可能會有差別，但是在整體的立場看來，這套說法仍有可能會被維持，大法官會針對條文做具體檢視，理論上與公教年改的釋憲結果變化不會太大，但也不是每個大法官意見都相同，最後能不能共同做出一個結論也不一定。

反軍改團體八百壯士在司法院大門口，大喊「違憲亂政」，提出聲請釋憲。記者林俊良／攝...
反軍改團體八百壯士在司法院大門口，大喊「違憲亂政」，提出聲請釋憲。記者林俊良／攝影
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釋憲大法官年改退伍軍人軍人年改方案
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