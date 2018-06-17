【即時短評】抗爭四百多天 八百壯士換來什麼？

2018-06-17 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



一場軍人年改，讓反對軍人年改團體八百壯士，從去年2月開始在立院前發起「八百壯士捍衛權益行動」，這樣行動維持至今四百多天，警方屢屢架起拒馬和圍欄，把立院包的猶如監獄，為了八百壯士的抗爭，周邊店家、市井小民生活被受影響。八百壯士如今不僅登記成社團法人，他們更申請大法官釋憲，但在國家整體公共利益與財政考量下，最後軍改仍上路，這群人換來的又會是什麼？

許多人把八百壯士和太陽花學運相提並論，但八百壯士必須要知道，二者間不是世代間的戰爭，太陽花年輕人的主張即使不一定是全然正確，但是，他們爭的不是私利，而是政策與政策程序。反觀八百壯士，每位高階將級退休軍官，他們即便退休後每個月的對休金，仍高於這些太陽花世代的年輕人，很難說服旁人他們爭的只是尊嚴不是私利。

八百壯士也主張，法律不得朔及既往，政府不能違反信賴保護原則，但年改列車走到這一步，要扭轉軍改法案三讀結果只有兩條路：一是立法院再次修法，就目前的國會議席，可能性是零；二是大法官解釋認定有違憲之虞，只是從大法官717解釋文來看，只要符合公共利益，也難以影響大法官對憲法和法理原則的心證。

對於退伍軍人付出青春歲月保衛國家的犧牲，國家社會當然不能用過即丟，只是國家財政陷入瓶頸，年輕人收入停滯不增，現行軍公教的退休待遇當然會被視為拖垮國家財政需要被改革的對象，這也就是八百壯士經歷四百多天抗爭，仍難以扭轉輿論視聽的主要因素。八百壯士或許應該改變自己的想法，應該為公眾利益考量，也是為國家的永續盡份心力。