中市全教產：年改申請訴願 已有上千名教師登記

2018-06-16 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「我覺得當老師很不值得！」退休公教人員最近收到退休所得重算處分書，台中市教育產業工會、台中市直轄市教師會表示，目前已有超過1000名退休教師，登記要提起訴願、行政訴訟、釋憲等的協助，將循合法正確方式，協助退休老師提起訴願、訴訟、釋憲，確保權益。

台中市不少公立高中退休教師，這個周末陸續開始登記，他們不一定透過教師團體，有些學校退休老師各自處成不同聯盟，自力救濟。

一名退休老師說，被砍的都是84年以前舊制（恩給制）的部分，和18%（優存）的部分雙邊被砍砍到見骨了，10年後月退僅4萬多，屆時是不能生病的，也不能請外勞，物價一直上漲，還有父親要照顧，生活費都不夠了。

退休13年的國小老師說，早年家裡務農，兄弟姊妹眾多，雙親鼓勵當教師，工作有保障，又能作育英才，當年是政府保障，現在說砍就砍，並非不能共體時艱，但政府一邊年改，一邊灑錢在前瞻、外交，很心痛，很不服。

台中市教育產業工會、直轄市教師會理事長林碩杰表示，退休老師人數眾多，必須經過法定的訴訟程序，並在用盡審級救濟途徑，取得最終確定終局裁判後，才能聲請解釋憲法。

林碩杰表示，目前預計在7月初，先幫退休教師提出訴願，訴願書等書狀統一由律師編寫，全體已參與的退休老師共同委託辦理，不需要個別填寫訴願書。

台中市教育產業工會表示，這是一條很漫長的道路，等到最高行政法院定讞，至少要花費2-3年，後續還要再提出釋憲，雖然要等，卻是唯一可行的路。

律師林石猛指出，若釋憲能成功，僅有聲請釋憲的當事人，可回溯獲得救濟，而且萬一立法院仍未予修法，僅限訴訟人受益，並非每人都適用。

全教產表示，實務上釋憲成功，不一定會修法，以高雄縣教師會為了直選理事長案為例，104年釋憲成功，但後續立法院到現在都沒修法，因此目前人民團體理事長直選，目前就只適用高雄縣教師會。

林碩杰表示，其他的教師團體「譏諷」參加年金訴訟之退休教師已淪為提款機，事實上，整個年金亂砍案，「退休教師早已成為執政黨的提款機」。