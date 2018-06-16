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李家同淒涼說遭批鬥 黃士修：年老被狠狠一腳踢開

2018-06-16 14:26聯合報 記者何祥裕╱即時報導

學者李家同。本報資料照
學者李家同。本報資料照
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核能流言終結者創辦人黃士修在臉書社團「野台」中，分享自己的投稿，並留言表示，43年前，李家同放棄美國優渥薪水，回來台灣服務，他相信台灣政府會善待大學教授，沒想到年老後被狠狠地一腳踢開，還被打著世代正義旗號的政治蟑螂指控溢領、暗示他是薪水小偷。

黃士修貼文如下：

43年前，李家同放棄美國優渥薪水，回來台灣服務，他不覺得有什麼羞於見人的地方。他知道台灣的待遇比不上美國，但他並沒有抱怨，一方面是他對教育的熱誠，另一方面也是他相信台灣政府會善待大學教授，會履行對大學教授的承諾。

李家同大概沒有想到，這個他親自參與建設、成功從農業轉型工商業的國家，會在他年老後把他狠狠地一腳踢開。甚至有一天會因為區區六萬元的退休金，被打著世代正義旗號的政治蟑螂指控溢領、暗示他是薪水小偷。

一個在大學裡奉獻了四十多年，在退休後還持續到偏鄉為小朋友補課的老教授、老校長，只因為不到吳音寧一半薪水的退休金，就要被挖出私人信件公開批鬥。

網友留言回應「政府趕盡殺絕的方式對待人才，難怪留不住人才」、「感覺現在的社會氛圍很像對岸的文革時期，社會充滿由國家主導的鬥爭，階級鬥爭（軍公教年改）、思想鬥爭（統獨），弄到整個國家烏煙瘴氣」、「一方面喊國家快破產，要年改另一方面又說臺灣是20年經濟最好一年！」

薪水大學教授李家同
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