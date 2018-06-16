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退休金被砍晚景淒涼 李艷秋：影響幾世代孩子未來

2018-06-16 07:32聯合報 記者何祥裕╱即時報導

李艷秋。圖/取自李艷秋的新聞夜總會粉絲頁
李艷秋。圖/取自李艷秋的新聞夜總會粉絲頁
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資深媒體人李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」粉絲頁貼文表示，退休教師這幾天陸續收到退休所得重算處分書，有的老師擔憂得失眠，有的感嘆晚年淒涼，辛苦一輩子的退休金以世代正義的名稱被剝奪，但是另一方面，卻眼睜睜看著這個政府花錢不手軟，這些與生活無關的大手筆，更加深了老師的被剝奪感，影響的，是好幾個世代孩子的未來。

李艷秋指出，退休教師有的開始慎重考慮出走，有的到處詢問如何提起行政訴願；春風化雨的教師人心惶惶，還要擔心揹著污名，被年輕世代指為米蟲，吃垮他們的未來。

辛苦一輩子的退休金以世代正義的名稱被剝奪，但是另一方面，卻眼睜睜看著這個政府花錢不手軟

因為兩岸關係不睦，我們必須花錢鞏固邦交和買昂貴武器：

給多明尼加10億，一個月後斷交

海地來訪，給45億

索羅門開運動會，給9億

更別提世衛進不去，請15個友邦提案花了多少

可預見的未來，為了不斷交，我們還要付出多少代價？

武器購買更是個無底黑洞，不僅買外國的，我們還要自製

潛艦國造3300多億

國機國造680多億

為了廢核四，花6億，只為把燃料棒送出去

電不夠，花千億蓋深澳火力電廠

再花2兆購買離岸風力發電

新台幣也要轉型正義，改版的代價是500億

這些與生活無關的大手筆，更加深了老師的被剝奪感，影響的，是好幾個世代孩子的未來。

＃聽聽李濤怎麼說

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李艷秋退休金斷交
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