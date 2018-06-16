退休金被砍晚景淒涼 李艷秋：影響幾世代孩子未來

2018-06-16 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



李艷秋。圖/取自李艷秋的新聞夜總會粉絲頁 分享 facebook 資深媒體人李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」粉絲頁貼文表示，退休教師這幾天陸續收到退休所得重算處分書，有的老師擔憂得失眠，有的感嘆晚年淒涼，辛苦一輩子的退休金以世代正義的名稱被剝奪，但是另一方面，卻眼睜睜看著這個政府花錢不手軟，這些與生活無關的大手筆，更加深了老師的被剝奪感，影響的，是好幾個世代孩子的未來。

李艷秋指出，退休教師有的開始慎重考慮出走，有的到處詢問如何提起行政訴願；春風化雨的教師人心惶惶，還要擔心揹著污名，被年輕世代指為米蟲，吃垮他們的未來。