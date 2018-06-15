軍人年改案立院協商 今第二輪討論

2018-06-15 06:04 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院臨時會今天將把握最後機會協商攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，預計下周二起完成二、三讀。昨天協商完成第一輪討論，共保留十八條條文，立法院長蘇嘉全裁示，希望各黨團把保留條文帶回去，檢視是否還有再協商的空間，今天再進行第二輪討論。

由退伍軍人團體組成的「八百壯士」今天起將陸續動員，升高抗議氣氛。八百壯士指揮部昨天公告，八百壯士經歷479天在立法院前埋鍋造飯的艱苦陳抗，已經成為幾十萬退伍袍澤的精神寄託，大家都清楚，不論國民黨團立法院內如何奮戰、他們在場外努力聲援，民進黨仍會粗暴地強行通過「軍版法案」。

對於法案通過之後，已沒有必要持續搭棚陳抗，許多袍澤心中悵然若失，頻頻詢問後續因應作為。對此八百壯士指揮部表示，八百壯士已規畫轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預定6月30日召開會員大會，依「人團法」規範，選出理監事，遵照協會組織章程，捍衛中華民國，維護憲法尊嚴及退伍軍人權益，結合軍公教警及理念相同的團體及個人，繼續對抗這個不公不義政府。

八百壯士指揮部指出，公教年金新制從7月1日開始實施，這幾天許多公教警朋友們，陸續接到個人「退休所得重算處分書」才發現，跟政府所說的預想刪減金額落差很大，因此驚慌失措、悲憤莫名，四處尋求協助；依法，收到通知書次日起算30天內未提起訴願或復審，就代表接受。因為作業時間有限，一般民眾不瞭解相關法律程序，將來提出訴願、復審、訴訟，到最後聲請釋憲，是一個非常冗長的過程，自然造成人心惶惶。

八百壯士指揮部表示，請所有退伍袍澤放心，軍版法案通過後，仍有許多法定程序必須持續完成，才能確保所有退伍軍人的合法權益。八百壯士指揮部針對上述情況，已由法律顧問團完成因應規劃，包括依照「大法官審理案件法」，會盡快提出立法委員連署軍版釋憲聲請；俟總統府公告法案生效日期確定後，指揮部立即公告相關訴願、訴訟作業方式及程序。