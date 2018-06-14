老師退休金被砍近六成？教育部：不是事實

2018-06-14 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



公立學校教職員退休資遣撫卹條例將於今年7月施行，退休所得重算處分書近日寄發，教育部也製作退休制度改革QA問答，並提醒退休教職員如有疑義，可向服務機關或主管機關詢問。近日有老師接到年金改革處分書，宣稱退休金被砍了近6成。教育部今天發布新聞稿澄清「顯然不符合事實」。退休教師如果有疑義，可向服務機關（構）學校或各該主管機關尋求正確資訊。

教育部表示，經了解，是漏計該名教師兼領一次退休金（含兼領一次退之公保養老給付）每月可領之優惠存款利息。

教育部指出，依公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定，選擇兼領月退休金與及一次退休金之教職員每月退休所得，應先依其兼領月退休金與兼領一次退休金之比率及調降方式計算退休所得，最後合計總金額才是真正每月可領的金額。

配合公立學校教職員退休資遣撫卹條例於今年7月施行，教育部表示，5月已通函各主管機關轉知所屬機關(構)學校，應自6月11日起將主管機關所作的重算處分以合法送達方式轉交退休教職員。