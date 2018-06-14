年改衝擊高教留才！交大校長：收到處分書 感覺就來了

2018-06-14 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



去年政府大砍公教年金後，後續效應漸次浮現，愈來愈多大學教授選擇出走。去年6月，多位頂大校長對年改案發聲，指年改方案會讓人才延攬失去憑恃，未見其利反先蒙其害。交通大學校長張懋中受訪時表示，去年他已提醒政府，年改可能造成很大衝擊，當時大家可能還沒有「感覺」，發聲的大學和教授不多，「現在收到處分書，感覺就出來了，是真的了。」

公教年金改革7月1日正式生效。清大榮譽教授李家同收到退休所得重算處分書，年金會減少3、4成，覺得很傷心、頗有晚景淒涼的感覺。自警大退休的前教授葉毓蘭也在臉書表示，同是天涯淪落人，李家同的感覺，也是幾十萬人相同的感覺。

交大校長張懋中受訪時表示，大學現在要請人已經很不容易，不希望看到有更多的教授因為年改而做不同的打算，「尤其是對青壯年教授的影響很大」，可能就會開始考慮，在自己還有價值的時候「做出選擇」。

張懋中指出，教育部有做了一些彈性薪資等補強措施，但是台灣的大學教師薪水，相較鄰近國家，幅度還是差蠻大，而過去有很好的退休制度，至少讓退休以後的生活可以很安心，現在退休金方面如果再沒有誘因，勢必造成很大的影響。

張懋中希望政府找出一些補償的辦法，或是必須在結構上做改變，例如推動國立大學法人化，讓公教分途。

中華民國大專教師會協會去年3月也發動連署，籲年改針對大專教師「晚入行、年資短」的特性，所得替代率不應和其他公教人員一體適用，應另訂規範。大專教師會聯合會理事長唐麗英指出，「政府沒有在聽教師們的聲音」。去年發出連署後，政府沒有任何反應。

唐麗英說，年改對於台灣人才出走跟後續影響非常嚴重，「大學教授是會移動的，我們早就講了，政府卻還是沒注意」，她直言，這樣的年改措施根本留不住人才。

「要吸引年輕人從事大學教職變得很不容易，要吸引國外有學術成就地位的人來也很困難。」唐麗英表示，台灣教授的薪水本來就不高，比香港、澳門、大陸還低，現在退休金又變那麼少。年改勢必會造成年輕、有教學熱忱的人，對於要不要進大學教書更加猶豫。

唐麗英說，所有公教人員中，被砍最多錢的是大學教師，所得替代率六成，等於只能拿本俸的六成。1995年後到大學任教的老師，本來就沒有18%，減少約2萬多元。影響較大的是1995年以前到大學任教的老師，他們還有18%，大概扣到4萬多元。

台大電機系教授吳瑞北表示，去年他們向政府反應後，政府有展現善意，做了一些補救。例如，調高學術研究費加給，科技部計畫的研究主持費也有調升，這樣加起來，每個月大概可以多領約1萬元。

吳瑞北說，很多現在高教的中堅份子，是1995年之後才進到高教體系，他們本來就沒有拿18%，退休金被砍，其實很無辜，且這一批人是最具國際競爭力的學者，因此去年他才挺身而出替他們發聲，而政府也給予「適度補償」，減少國際搶才的強度。但他也坦言，大部分的大學教授還是認為年金被減了，「高教體系仍瀰漫一股不滿的氣氛。」