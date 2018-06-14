年改砍比預期多！ 詩人渡也批土匪政府、國家病入膏肓

2018-06-14 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



公教年金改革7月1日生效，本名陳啟佑的名詩人渡也，是彰師大退休教授。渡也受訪時表示，他近兩天皆晚睡，是因為間接得知近兩天有關單位所寄的「處分書」內容，「感覺政府像土匪」，他痛批國家已病入膏肓，政府揮大刀違法亂砍月退俸，且砍的比預料中的多。

渡也表示，他尚未收到退休所得重算處分書。不過，據已收到新的年改規定（即處分書）的友人的敍述，「我嚇一大跳。」因為有些規定是近一年多來從未「曝光」的，也就是說，政府蓄意隱瞞。例如：一開始就大砍、猛砍月退俸，尤其是優惠存款的母金減掉很多。

「國小退休老師領的月退比大學退休敎授多，根本不考慮、不理會近兩年敎授的陳情、建議。」渡也表示，這兩年來，很多敎授希望同樣是「教師」，政府應考慮大學教師大多在30幾歲才在大學專任，亦即晚入行，年資當然比國小老師少太多。

渡也表示，以彰化師大言，他和一些同事是「單薪」的，亦即家𥚃只有「一個人」有薪水。他太太沒上班，全家大小全靠他這一份薪水過活。另外，他的某位同事比他還慘，家中有老媽媽、太太、3個女兒，幾十年來全靠他那一份薪水過活。現在，政府揮大刀違法亂砍月退俸，而且砍得比預料中的多，「他更是雪上加霜。」