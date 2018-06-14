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退休金揮刀砍 葉毓蘭：未來沒人再像我們儍又天真

2018-06-14 06:50聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

清大榮譽教授李家同收到退休所得重算處分書，年金會減少3、4成，覺得很傷心、頗有晚景淒涼的感覺。對此，自警大退休的前教授葉毓蘭在臉書表示，同是天涯淪落人，李家同的感覺，也是幾十萬人相同的感覺。

她說，只不過，國家的未來就這樣毀了，未來沒有人會再像我們一樣儍、一樣天真：年輕時含辛茹苦負笈海外，學成後，沒有留在美國賺美金，而是回到家鄉奉獻己學，年老時辱你是米蟲，硬是將法定退休金砍掉3、4成。

她自認生活儉樸，還不致於無法終老，但她說，她也和李家同一樣，希望今天發生在他們身上的「暴政」，永遠不會再發生。

葉毓蘭。聯合報系資料照
葉毓蘭。聯合報系資料照
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李家同退休金葉毓蘭年金改革

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