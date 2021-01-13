美國國務院取消赴台等外訪 對於台灣有何影響？

美國國務院周二（1月12日）宣布，國務院將取消所有外訪計劃，龐培歐自己的訪歐行程以及美國駐聯合國大使克拉夫特 (Kelly Craft)訪台的行程都被取消。

美國國務院稱，此決定是為了讓國務院與即將上任的拜登政府進行交接。

雖然美國國務院以交接作為理由變更行程，但是歐洲外交官與其他熟悉內情的人士表示，盧森堡與其他歐洲高級官員已經拒絕與龐培歐在訪歐期間見面。

法新社報導指出，龐培歐此行沒有安排與任何歐盟高級官員會面，外交價值本來就有限。盧森堡一名官員對法新社說，盧森堡外長阿瑟伯恩（Jean Asselborn）在RTL廣播中稱川普是一名「罪犯」後，該行程的一部分就已被取消。阿瑟伯恩在談到上周川普支持者攻擊美國國會大廈時稱這位即將卸任的總統為「政治縱火犯」。

法新社還分析稱，這一180度大轉彎、取消出訪的決定體現了過渡時期的動蕩，「但也讓歐洲和台灣都可以避開接待這一由即將離任政府組成的、可能很尷尬的代表團」。

台灣外交部：非常遺憾

克拉夫特原定周三到周五訪問台灣，對於其行程臨時變更，台灣外交部發聲明回應：「外交部對國務院的決定表示理解與尊重。對於美國駐聯合國常代克拉夫特大使（Kelly Craft）因此無法如期於1月13日至15日率團訪台，外交部感到婉惜，但歡迎克拉夫特大使於未來適當時機來訪。」

路透社報導，克拉夫特訪台行程看似是總統川普與龐培歐協力在總統當選人拜登上任之前，再度對中國作出強硬表態。中國曾對克拉夫特訪台安排表示強烈反對。

目前駐台灣的薛頓賀爾大學法學院分析師陸梅吉（MaggieLewis）對法新社說，現在有這種級別的訪問是「非常晚的」，「把關注點放在即將上任的政府而不是川普政府上面，是恰當的」。

迄今，拜登沒有怎麼透露其台灣政策的細節。美國智庫戰略與國際研究中心的中國與台灣問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）對法新社表示，對於美方在最後時間取消訪台行程，台北會「有些失望，但也有些解脫」。她說，「台灣不想與即將上台的美國政府產生摩擦」。

「來不來對台灣沒有關鍵性的得分與失分」

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、台美關係問題專家黃介正也對德國之聲說，克拉夫特訪台本來就是「比較突然的一個決定」，「我認為美國國務院事前原本沒有讓她出訪的計劃。那站在台灣的立場，我們長期處在外交困境中，只要是可以提升台灣能見度或創造台美之間外交工作先例的，當然不便拒絕。但她宣布要來後，蔡英文總統也說台灣不會冒進，台灣政府也沒有特別高調宣傳」。黃介正指出，即使克拉夫特來到台灣，「她所有的發言都不能代表美國政策或是將來形成政策。這也是眾所皆知的事情」。

這位台美關係問題專家強調，訪問一事「從頭到尾發球權都在龐培歐的手上，他既然取消這次出訪，我想我們也就理解就好，不用感到遺憾。……來與不來台灣，對台灣並沒有關鍵性的得分與失分」。黃介正指出，「台美關係的關鍵點是在美國未來的對華政策或者兩岸政策是否會有改變，那如果有改變，蔡總統的國安跟外交團隊要如何因應」。

是否影響兩岸關係？

對於克拉夫特取消訪台一事，中國外交部發言人趙立堅在1月13日例行記者會上表示，「近來我和我的同事已經多次就美國常駐聯合國代表克拉夫特擬訪台表明中方的嚴正立場。我願再次強調，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫、明確的」，並再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，強調中方將繼續採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權、安全利益。

在談到此事對兩岸關係影響時，淡江大學學者黃介正表示，「克拉夫特來的話，當然就會創造先例，可以讓蔡英文政府得分，對兩岸關係當然會有一定衝擊。但她突然決定不來，對兩岸關係的直接衝擊就相對降低，但也不會改善兩岸關係，因為民進黨政府跟北京之間的最核心問題不是在台美關係」。

張慈/楊威廉/王凡/鄒宗翰 (綜合報導)

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