克拉夫特來不了台灣 美國國務院取消所有出訪

美國總統當選人拜登20日將就任總統，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）12日聲明表示，鑑於接下來8天內要完成平穩有序的交接，取消本周所有出訪計畫。美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）預定在台灣時間13日訪問台灣，也被取消。

歐塔加斯表示，幾周以來，國務院與拜登團隊交接順暢，在聯邦參議院通過拜登政府任命官員的程序前，還需要制定一項代理計畫，據此，取消本周所有出訪計畫，包括龐培歐訪問歐洲。

國務院11日才宣布龐培歐將在13日至14日訪問比利時布魯塞爾，與北大西洋公約組織（NATO ）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及比利時副總理兼外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）等人會面。